jueves 28 de mayo 2026
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Lionel Scaloni confirmó la lista del Mundial

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Con la presencia estelar de Lionel Messi, el entrenador confirmó la nómina de 26 futbolistas que representarán a la Selección Argentina en el Mundial 2026. El combinado albiceleste ya tiene definidos a los protagonistas que buscarán revalidar la histórica consagración obtenida en Qatar.

Por Redacción Tiempo de San Juan

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La Selección Argentina presentó la lista de 26 convocados para el Mundial 2026. El técnico Lionel Scaloni definió quiénes serán parte del plantel que intentará, con Lionel Messi a la cabeza, defender el título en la cita con sede compartida entre Canadá, México y EE.UU.

Si bien se esperaba que la nómina sea oficializada durante este viernes, la Albiceleste se adelantó y dio a conocer a los 26 futbolistas que buscarán defender la corona obtenida en el Mundial de Qatar 2022.

Sin sorpresas en los arqueros, en la nómina de defensores se destaca la presencia de Facundo Medina en lugar de Marcos Acuña, la ausencia más sorpresiva luego de su semestre en River. A su vez, también ingresó Leonardo Balerdi, quedándose con el último boleto en la zaga central venciendo a Marcos Senesi.

En la mitad del campo de juego dicen presente Giovani Lo Celso y Valentín Barco, le ganaron en la pulseada a Franco Mastantuono y Emiliano Buendía. El puesto de tercer delantero fue finalmente para Juan Manuel López, tendrá su primera experiencia en una cita mundialista.

Lista de la Selección Argentina para el Mundial 2026

Arqueros:

  • Emiliano "Dibu" Martínez (Aston Villa)
  • Gerónimo Rulli (Olympique de Marsella)
  • Juan Musso (Atlético de Madrid)

Defensores:

  • Leonardo Balerdi (Olympique de Marsella)
  • Nicolás Tagliafico (Olympique de Lyon)
  • Gonzalo Montiel (River)
  • Lisandro Martínez (Manchester United)
  • Cristian Romero (Tottenham)
  • Nicolás Otamendi (Benfica)
  • Facundo Medina (Olympique de Marsella)
  • Nahuel Molina (Atlético de Madrid)

Mediocampistas:

  • Leandro Paredes (Boca)
  • Rodrigo De Paul (Inter Miami)
  • Valentín Barco (Racing de Estrasburgo)
  • Giovani Lo Celso (Real Betis)
  • Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen)
  • Alexis Mac Allister (Liverpool)
  • Enzo Fernández (Chelsea)

Delanteros:

  • Julián Álvarez (Atlético de Madrid)
  • Lionel Messi (Inter Miami)
  • Nico González (Atlético de Madrid)
  • Thiago Almada (Atlético de Madrid)
  • Giuliano Simeone (Atlético de Madrid)
  • Nico Paz (Como)
  • Juan Manuel López (Palmeiras)
  • Lautaro Martínez (Inter)

Los futbolistas empezarán la concentración y los entrenamientos el 1° de junio en el Compass Minerals National Performance Center de Kansas City, en el centro de los Estados Unidos, donde la Albiceleste jugará dos de sus tres partidos en el Grupo J.

Durante ese período de preparación, la Selección disputará dos partidos amistosos en suelo norteamericano contra dos países que no se clasificaron al Mundial: Honduras (el 6, en Texas) e Islandia (el 9, en Auburn).

Y finalmente, el sueño celeste y blanco detrás de la cuarta estrella pondrá primera el martes 16 de junio vs. Argelia en Kansas, desde las 22 (hora argentina), con transmisión en vivo de TyC Sports.

Luego continuará el lunes 22 a las 14 ante Austria, en Dallas, y regresará a Kansas para el último partido de la zona, frente a Jordania, el sábado 27 a partir de las 23.

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Lionel Scaloni confirmó la lista del Mundial

Lionel Scaloni dio a conocer la lista de convocados de la selección argentina para disputar el Mundial 2026 que organizarán en conjunto México, Estados Unidos y Canadá.

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Los que están en revisión por lesión

  • Marcos Acuña
  • Nico Paz
  • Nico González
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El borrador del DT - Los que ya tienen pasaje en mano

  • Emiliano Martínez
  • Gerónimo Rulli
  • Juan Musso
  • Gonzalo Montiel
  • Nahuel Molina
  • Nicolás Otamendi
  • Cristian Romero
  • Leonardo Balerdi
  • Lisandro Martínez
  • Nicolás Tagliafico
  • Valentín Barco
  • Giovani Lo Celso
  • Enzo Fernández
  • Leandro Paredes
  • Alexis Mac Allister
  • Rodrigo De Paul
  • Exequiel Palacios
  • Giuliano Simeone:
  • Thiago Almada
  • Lionel Messi
  • Julián Álvarez
  • Lautaro Martínez

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Los motivos del retraso de Scaloni en publicar la lista

El campeón del mundo es una de las pocas selecciones que no dio a conocer la lista de 26 futbolistas que llevará. España, Francia, Brasil, Portugal y Alemania, por nombrar algunos, ya tienen a sus planteles consolidados. Ahora bien, la demora tiene un motivo claro que es la ola de tocados que se han generado durante las últimas semanas. Si bien ninguna de ella ha descartado por completo a un jugador, lo cierto es que tampoco dan lugar a confirmarlos a 19 días del debut con Argelia.

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