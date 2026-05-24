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El corazón celeste copó la Plaza 25: así festejaron los hinchas de Belgrano el histórico título en San Juan

Entre bocinazos, banderas al viento y abrazos, los fanáticos del Pirata se reunieron en pleno centro sanjuanino para celebrar la consagración ante River. Muchos cordobeses radicados en la provincia vivieron una jornada cargada de emoción, recuerdos y desahogo tras años de espera.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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La locura por el histórico título de Belgrano no se quedó solamente en Córdoba. En San Juan, decenas de hinchas del Pirata transformaron la Plaza 25 de Mayo en un verdadero rincón celeste, donde las camisetas, las banderas y la emoción fueron protagonistas de una celebración que se extendió entre cánticos, abrazos y bocinazos que hicieron retumbar el centro capitalino.

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Con el 3-2 agónico sobre River, los fanáticos comenzaron a acercarse al principal paseo sanjuanino apenas terminó el partido. Muchos llegaron envueltos en banderas, otros luciendo camisetas históricas y algunos simplemente con una sonrisa imposible de ocultar. La alegría tenía un mismo origen: un campeonato esperado durante años y que, para muchos, parecía hacerse desear demasiado.

"Hace muchos años que vivo acá. Esto lo esperamos muchísimo. Mis hijos están en Córdoba y estamos todos muy contentos", contó uno de los hinchas a Tiempo de San Juan, mientras agitaba una bandera celeste.

Otro fanático, con la voz entrecortada por la emoción, apeló a los recuerdos de infancia para explicar lo que significó la conquista: "Nací y me crié a cinco cuadras de la cancha. Esperamos este momento desde hace años, desde que nací. Hoy nos toca estar acá festejando", expresó, en medio de un clima festivo que no dejaba de crecer.

El centro sanjuanino se llenó de bocinazos, bombos improvisados y canciones dedicadas al equipo cordobés. Mientras algunos autos daban vueltas alrededor de la plaza haciendo sonar sus bocinas, otros hinchas saltaban y flameaban banderas con una felicidad difícil de describir.

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