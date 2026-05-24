Colapinto terminó sexto en el GP de Canadá y consiguió su mejor resultado en la Fórmula 1

El piloto argentino Franco Colapinto (Alpine) tuvo una grandísima actuación para finalizar sexto en el Gran Premio de Canadá y así conseguir su mejor resultado en la Fórmula 1.

Fórmula 1 Colapinto se recuperó y quedó 13° en la qualy sprint que dominó Russell

Automovilismo Colapinto brilló en Canadá y largará desde el top 10 en la Fórmula 1

El triunfo quedó en manos del italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes), quien se afianza como líder del campeonato, mientras que el podio lo completaron el británico Lewis Hamilton (Ferrari) y el neerlandés Max Verstappen (Red Bull).

Si bien había terminado décimo en la clasificación de este sábado, Colapinto inició la carrera en el noveno lugar, ya que luego de la vuelta de formación el Racing Bulls del británico Arvid Lindblad sufrió problemas y tuvo que abandonar.

Solo un par de vueltas después, el argentino escaló al séptimo puesto porque McLaren se equivocó en la estrategia al mandar a sus pilotos, el británico Lando Norris y el australiano Oscar Piastri, con neumáticos de lluvia, por lo que rápidamente tuvieron que dar marcha atrás en esta decisión y llamarlos a boxes.

Más adelante, Colapinto subió una posición más, hasta el sexto lugar, debido a que el británico George Russell, quien lideraba y mantenía una tremenda batalla con Antonelli, debió abandonar por problemas en su Mercedes.

De esta manera, el pilarense finalizó en el sexto lugar para sumar ocho puntos en el campeonato y así redondear su mejor carrera desde que está en la Fórmula 1.

En lo que respecta a las primeras posiciones, Antonelli se vio beneficiado por el abandono de Russell y cosechó su cuarta victoria consecutiva, luego de las conseguidas en China, Japón y Miami.

Gracias a este resultado, el italiano de solo 19 años llegó a los 131 puntos y ahora le saca 43 unidades a su escolta, que es Russell, para afianzarse como el gran candidato al título.

La próxima fecha en el campeonato de Fórmula 1 será dentro de dos semanas, cuando se lleve a cabo el Gran Premio de Mónaco.

Los pilotos que sumaron puntos en el GP de Mónaco:

1- Kimi Antonelli (Mercedes)

2 - Lewis Hamilton (Ferrari)

3 - Max Verstappen (Red Bull)

4 - Charles Leclerc (Ferrari)

5 - Isack Hadjar (Red Bull)

6 - Franco Colapinto (Alpine)

7 - Liam Lawson (Racing Bulls)

8 - Pierre Gasly (Alpine)

9 - Carlos Sáinz Jr. (Williams)__IP__

10 - Oliver Bearman (Haas)