Susto en la Selección: Messi salió lesionado en Inter Miami a días del Mundial

Lionel Messi dejó el infartante encuentro entre Inter Miami y Philadelphia Union con una molestia en el posterior de su pierna izquierda, situación que enciende todas las alarmas en la Selección Argentina ante la inminencia del Mundial 2026.

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Cuando el duelo en el Miami Freedom Park llegaba a sus 28 minutos, el ocho veces ganador del Balón de Oro pidió el cambio por el dolor en su extremidad y al ser reemplazado por Mateo Silvetti directamente se dirigió al vestuario con dificultades para caminar, para ser sometido a pruebas por parte del personal médico y constatar la gravedad de la situación. Situación ante la cual está más que atenta todo el cuerpo técnico de la Selección Argentina, al estar a menos de tres semanas del comienzo de la Copa del Mundo.

Este es el último encuentro para el astro rosarino a nivel clubes, dado que la MLS finaliza su primer semestre este fin de semana para liberar a sus futbolistas de cara al Mundial.

Previo a su salida, Messi fue crucial para mantener el partido a las Garzas tras mal arranque. Asistió a Germán Berterame para el 1-2 parcial en el infartante encuentro del cual se retiró con el marcador 4-4, aunque poco después Luis Suárez logró el 5-4 y Rodrigo De Paul -en su cumpleaños- marcó el 6-4 en favor del equipo de Florida.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AxeelFCB/status/2058715115034124744&partner=&hide_thread=false MESSI salió en el minuto 73’ por una posible lesión, a menos de 3 semanas para que empiece el mundial



Esperemos a no sea nada grave pic.twitter.com/XoUbnltsZm — Axeel (@AxeelFCB) May 25, 2026