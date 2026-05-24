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Susto en la Selección: Messi salió lesionado en Inter Miami a días del Mundial

Iban 28 minutos, cuando el capitán de la Selección Argentina dejó el terreno de juego por un dolor. Se fue directamente al vestuario de las Garzas.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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Lionel Messi dejó el infartante encuentro entre Inter Miami y Philadelphia Union con una molestia en el posterior de su pierna izquierda, situación que enciende todas las alarmas en la Selección Argentina ante la inminencia del Mundial 2026.

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Cuando el duelo en el Miami Freedom Park llegaba a sus 28 minutos, el ocho veces ganador del Balón de Oro pidió el cambio por el dolor en su extremidad y al ser reemplazado por Mateo Silvetti directamente se dirigió al vestuario con dificultades para caminar, para ser sometido a pruebas por parte del personal médico y constatar la gravedad de la situación. Situación ante la cual está más que atenta todo el cuerpo técnico de la Selección Argentina, al estar a menos de tres semanas del comienzo de la Copa del Mundo.

Este es el último encuentro para el astro rosarino a nivel clubes, dado que la MLS finaliza su primer semestre este fin de semana para liberar a sus futbolistas de cara al Mundial.

Previo a su salida, Messi fue crucial para mantener el partido a las Garzas tras mal arranque. Asistió a Germán Berterame para el 1-2 parcial en el infartante encuentro del cual se retiró con el marcador 4-4, aunque poco después Luis Suárez logró el 5-4 y Rodrigo De Paul -en su cumpleaños- marcó el 6-4 en favor del equipo de Florida.

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