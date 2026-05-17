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Insólito: el Inter Miami ganaba y los hinchas comenzaron a cantar "Jugadores..."; Messi no lo pudo creer

Los jugadores salieron a festejar el triunfo, pero la hinchada no está del todo conforme. No hubo banderas, ni percusión, algo que siempre está presente.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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Este domingo por la noche, Inter Miami venció 2-0 a Portland Timbers por una nueva fecha de la Major League Soccer 2026, que contó con un gol y una asistencia de Lionel Messi. Sin embargo, cerca del final del partido ocurrió un hecho insólito e inesperado que sorprendió a todos y generó malestar en el astro argentino y en Rodrigo De Paul, que se cruzaron con los simpatizantes.

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Faltaban solo 3 minutos y el resultado ya era de 2-0, cuando los hinchas entonaron “Jugadores…”. Este controversial cántico es típico en el fútbol argentino si el contexto es adverso y los futbolistas no responden ante la exigencia de los fanáticos. Como no podía ser de otra manera, el rosarino le hizo gestos a la tribuna, en una clara señal de disgusto por lo sucedido.

En esta ocasión, se cantó con un marcador positivo y a apenas un puñado de segundo de sellar el triunfo, lo que no tiene sentido alguno. Si bien no es exactamente la misma canción que suele escucharse en Argentina, se trata de una reversión que va en el mismo camino y con un mensaje muy similar. Por obvias razones, los futbolistas de Las Garzas no estuvieron de acuerdo.

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Tal es así que, además de lo hecho por Messi de cara a la tribuna, De Paul le pidió aliento a los hinchas de Inter Miami. Tras una jugada sobre la línea, miró de cerca a los simpatizantes y se señaló el escudo, pidió calma y arengó, en una clara señal de apaciguar las aguas luego de lo acontecido minutos antes y para que el partido finalice con un clima acorde a una victoria.

Al término del cotejo, se dio una situación aún más llamativa. Una vez cosechado el triunfo, Messi, De Paul y Luis Suárez se fueron al vestuario sin saludar a la barrabrava. En sentido contrario del ritual al final de todos los compromisos, esta vez los referentes del plantel lanzaron un mensaje público con dicha acción. Sin embargo, Ian Fray, Yannick Bright, Noah Allen, entre otros, sí saludaron.

Fuente: BolaVip

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