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Futbol

Todos los resultados de la Primera A de la Liga Sanjuanina: Unión ya clasificó a cuartos

El partido terminó 3 a 1 para los de Villa Krause. En el otro partido del domingo, Trinidad le ganó a Atenas de visitante.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Unión

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El Torneo Apertura de la Liga Sanjuanina de Fútbol está al rojo vivo y la penúltima fecha empezó a definir el destino de varios equipos. En una jornada de domingo cargada de emociones y goles, la acción de la fecha 16 entregó resultados determinantes para la conformación del selecto grupo que peleará por el título en los cuartos de final.

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En el Estadio 12 de Octubre, el Club Atlético Unión de Villa Krause, el Azul se impuso con autoridad por 3 a 1 ante Deportivo Carpintería, en un encuentro que comenzó cuesta arriba para el local.

El conjunto "Celeste" de Carpintería sorprendió en el inicio y se puso en ventaja gracias a una definición de Maximiliano Sánchez. Sin embargo, la ventaja visitante despertó la rebeldía del León de Villa Krause. Unión reaccionó a tiempo y comenzó a edificar la remontada: Joaquín Araya estampó el grito de la igualdad, mientras que Nicolás Jorquera, con una gran resolución, dio vuelta el marcador para poner el 2 a 1. Sobre el epílogo del partido, Facundo Poblete desató la locura en las tribunas al sentenciar el 3 a 1 definitivo.

Con estos tres puntos de oro, Unión selló matemáticamente su pasaporte a los cuartos de final, sumándose al lote de los ya clasificados junto a Sportivo Desamparados, Minero, Colón Junior, 9 de Julio y San Lorenzo de Ullum.

Trinidad rugió con fuerza en La Rinconada

El otro gran duelo del domingo tuvo lugar en Pocito, donde Atlético Trinidad dio el golpe al vencer a Atenas por 2 a 0 en condición de visitante. La gran figura de la tarde fue Bautista Chousal, autor de un doblete letal que desarboló la defensa del Mirasol.

Este triunfo le permite al "León" mantener vivas sus chances matemáticas de meterse entre los ocho mejores del campeonato. La tabla de posiciones quedó ardiendo en la zona de clasificación: por el momento, Atlético Alianza y López Peláez se quedan con las últimas dos plazas, pero Trinidad, Sportivo Peñarol y el propio Atenas acechan de cerca, todos igualados con 22 unidades.

La fecha 16 bajará el telón este martes con dos compromisos de alto voltaje. En calle Sargento Cabral, el ya clasificado Colón Junior recibirá a Defensores de Argentinos bajo el arbitraje de Marcelo Cruz.

Por su parte, el plato fuerte de la jornada de cierre lo protagonizarán Sportivo Peñarol y Sportivo Desamparados. El Puyutano, que llega como líder absoluto e invicto del certamen, visitará el Estadio Ramón Pablo Rojas de Chimbas en un partido donde el Bohemio se juega su última carta de clasificación.

Fuente: Radio Santa Cecilia

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