El 11 que prepara Úbeda para la "final" de Boca ante Cruzeiro por la Libertadores

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Boca Juniors afrontará este martes un partido decisivo frente a Cruzeiro por la quinta fecha del Grupo D de la Copa Libertadores y Claudio Úbeda ya tiene en mente el equipo que buscará un triunfo clave en La Bombonera.
El entrenador analiza varias modificaciones respecto al último encuentro y apuesta por un esquema ofensivo para intentar mantener con vida al Xeneize en el certamen continental.
La probable formación de Boca sería con Leandro Brey; Malcom Braida, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa y Lautaro Blanco; Leandro Paredes, Milton Delgado, Tomás Belmonte o Ander Herrera y Tomás Aranda; Miguel Merentiel y Milton Giménez.
Uno de los cambios más importantes sería el ingreso de Braida por Marcelo Weigandt en defensa. Además, Belmonte pelea mano a mano con Ander Herrera por un lugar en el mediocampo.
En la ofensiva, Milton Giménez aparece como titular pese a arrastrar una molestia en el tobillo. La baja confirmada es la de Adam Bareiro, quien sufrió un desgarro y no volvería hasta junio.
Boca llega obligado a sumar de a tres para no complicar seriamente sus chances de clasificación a octavos de final. El encuentro se jugará este martes desde las 21.30 y será transmitido por Disney Premium, Fox Sports y Telefé.
Del otro lado, Cruzeiro formaría con Matheus Cunha; Kauã Moraes, João Marcelo, Jonathan Jesus, Kaiki Bruno; Lucas Romero, Gérson, Christian Cardoso; Matheus Pereira, Keny Arroyo y Kaio Jorge.