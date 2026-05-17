domingo 17 de mayo 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Partido de infarto

El 11 que prepara Úbeda para la "final" de Boca ante Cruzeiro por la Libertadores

El Xeneize se juega gran parte de su futuro en la Copa Libertadores y Claudio Úbeda ya perfila el equipo que saldrá a La Bombonera este martes frente al conjunto brasileño.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Boca intentará seguir con su racha positiva frente a Defensa y Justicia

Boca intentará seguir con su racha positiva frente a Defensa y Justicia

*]:pointer-events-auto R6Vx5W_threadScrollVars scroll-mb-[calc(var(--scroll-root-safe-area-inset-bottom,0px)+var(--thread-response-height))] scroll-mt-[calc(var(--header-height)+min(200px,max(70px,20svh)))]" dir="auto" data-turn-id="request-6a09b1e2-0254-83e9-bcfb-2a0936b556d3-10" data-turn-id-container="request-6a09b1e2-0254-83e9-bcfb-2a0936b556d3-10" data-testid="conversation-turn-44" data-scroll-anchor="false" data-turn="assistant">

Lee además
en vivo, almagro vs. san martin: horarios, formaciones y por donde verlo
Primera Nacional

EN VIVO, Almagro Vs. San Martín: horarios, formaciones y por dónde verlo
tobias martinez historico: gano en tc pick up y se convirtio en el primer piloto en ganar en las seis categorias de la actc
Una bestia

Tobías Martínez histórico: ganó en TC Pick Up y se convirtió en el primer piloto en ganar en las seis categorías de la ACTC

Boca Juniors afrontará este martes un partido decisivo frente a Cruzeiro por la quinta fecha del Grupo D de la Copa Libertadores y Claudio Úbeda ya tiene en mente el equipo que buscará un triunfo clave en La Bombonera.

El entrenador analiza varias modificaciones respecto al último encuentro y apuesta por un esquema ofensivo para intentar mantener con vida al Xeneize en el certamen continental.

La probable formación de Boca sería con Leandro Brey; Malcom Braida, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa y Lautaro Blanco; Leandro Paredes, Milton Delgado, Tomás Belmonte o Ander Herrera y Tomás Aranda; Miguel Merentiel y Milton Giménez.

Uno de los cambios más importantes sería el ingreso de Braida por Marcelo Weigandt en defensa. Además, Belmonte pelea mano a mano con Ander Herrera por un lugar en el mediocampo.

En la ofensiva, Milton Giménez aparece como titular pese a arrastrar una molestia en el tobillo. La baja confirmada es la de Adam Bareiro, quien sufrió un desgarro y no volvería hasta junio.

Boca llega obligado a sumar de a tres para no complicar seriamente sus chances de clasificación a octavos de final. El encuentro se jugará este martes desde las 21.30 y será transmitido por Disney Premium, Fox Sports y Telefé.

Del otro lado, Cruzeiro formaría con Matheus Cunha; Kauã Moraes, João Marcelo, Jonathan Jesus, Kaiki Bruno; Lucas Romero, Gérson, Christian Cardoso; Matheus Pereira, Keny Arroyo y Kaio Jorge.

Temas
Seguí leyendo

Como "panchos por su casa": detuvieron a dos hermanos que circulaban en una bicicleta robada por las calles de Pocito

En River ya sueñan con Otamendi: Benfica confirmó su salida y en Portugal aseguran que jugará en el Millonario

Di María habló tras la eliminación de Rosario Central y dejó una frase sobre los hinchas de River

Roly Rodríguez, el hombre diez en la época dorada y cerebro de este nuevo San Martín

River eliminó a Rosario Central en el Monumental y quedó a un paso del título

Omar Benavidez, la carta dorada de Desamparados: "Conseguimos lo que veníamos buscando"

Gol, clasificación y fiesta verdiblanca: buscate en las fotos si estuviste alentando a Desamparados

Desamparados le ganó a Colón, se quedó con la finalísima y jugará el Regional Amateur

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
en vivo, almagro vs. san martin: horarios, formaciones y por donde verlo
Primera Nacional

EN VIVO, Almagro Vs. San Martín: horarios, formaciones y por dónde verlo

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Tras una serie de allanamientos, atraparon a los tres responsables del brutal asalto y abuso en Concepción: uno es menor
Investigación

Tras una serie de allanamientos, atraparon a los tres responsables del brutal asalto y abuso en Concepción: uno es menor

(Imagen ilustrativa creada con IA)
Una obra esperada

Así será el gigante de la Costanera de San Juan: el nuevo Polideportivo Municipal de Chimbas

Alivio en Pocito: encontraron a Ciro Gauna sano y salvo
Buenas noticias

Alivio en Pocito: encontraron a Ciro Gauna sano y salvo

Un camionero descontrolado en la ruta 40 y el trágico final de un conocido matrimonio sanjuanino
Historias del Crimen

Un camionero descontrolado en la ruta 40 y el trágico final de un conocido matrimonio sanjuanino

Una pareja en moto chocó contra un auto y sufrió graves heridas
En Pocito

Una pareja en moto chocó contra un auto y sufrió graves heridas

Te Puede Interesar

Tobías Martínez histórico: ganó en TC Pick Up y se convirtió en el primer piloto en ganar en las seis categorías de la ACTC
Una bestia

Tobías Martínez histórico: ganó en TC Pick Up y se convirtió en el primer piloto en ganar en las seis categorías de la ACTC

Por Redacción Tiempo de San Juan
Sabores de Oriente en el Conte Grand: un viaje gastronómico por la Expo Anime de San Juan
Planazo de domingo

Sabores de Oriente en el Conte Grand: un viaje gastronómico por la Expo Anime de San Juan

Las últimas PASO nacionales en San Juan fueron el 13 de agosto de 2023 para definir los candidatos que iban a competir en octubre por la Presidencia, el Parlasur y bancas en la Cámara de Diputados de la Nación.
Opiniones

Sin ganas de ir tanto a las urnas: las razones de los sanjuaninos para apoyar la eliminación de las PASO nacionales

EN VIVO, Almagro Vs. San Martín: horarios, formaciones y por dónde verlo
Primera Nacional

EN VIVO, Almagro Vs. San Martín: horarios, formaciones y por dónde verlo

Tras el acuerdo impulsado por los gobernadores Marcelo Orrego y Alfredo Cornejo, se continúa reforzando una estrategia regional que ya permitió avanzar en investigaciones conjuntas, recuperación de vehículos robados y controles preventivos.  
Seguridad

Escáneres, desinsectación y baños para los viajeros: las "perlitas" del edificio que compartirán San Juan y Mendoza para controlar la Ruta 40