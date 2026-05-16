Gol, clasificación y fiesta verdiblanca: buscate en las fotos si estuviste alentando a Desamparados

Sportivo Desamparados cumplió el objetivo y desató la fiesta en San Juan: con un triunfo ajustado y mucha emoción, el Víbora logró la clasificación al Torneo Regional Amateur y sus hinchas fueron protagonistas de una jornada cargada de pasión. Si estuviste en la cancha durante el partido decisivo, llegó el momento de buscarte entre las imágenes de la clasificación.
El encuentro fue parejo y muy disputado, con pocas diferencias durante gran parte del juego. Sin embargo, en el complemento apareció Omar Benavides para romper el cero y cambiar la historia. El delantero encaró pese a la marca de un defensor rival y sacó un potente remate que terminó en el fondo de la red para hacer explotar a los hinchas puyutanos.
WhatsApp Image 2026-05-16 at 6.48.19 PM - copia
WhatsApp Image 2026-05-16 at 6.48.08 PM - copia
WhatsApp Image 2026-05-16 at 6.48.08 PM (1) - copia
WhatsApp Image 2026-05-16 at 6.48.09 PM - copia
WhatsApp Image 2026-05-16 at 6.48.11 PM - copia
WhatsApp Image 2026-05-16 at 6.48.12 PM - copia
WhatsApp Image 2026-05-16 at 6.48.13 PM - copia
WhatsApp Image 2026-05-16 at 6.48.15 PM - copia
WhatsApp Image 2026-05-16 at 6.48.17 PM - copia
WhatsApp Image 2026-05-16 at 6.48.20 PM - copia
WhatsApp Image 2026-05-16 at 6.48.24 PM
WhatsApp Image 2026-05-16 at 6.48.26 PM
WhatsApp Image 2026-05-16 at 6.48.27 PM