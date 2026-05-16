River vs. Rosario Central, EN VIVO: Colidio destrabó el partido de penal

En el Estadio Más Monumental, River y Rosario Central ya juegan por la primera semifinal del Torneo Apertura 2026. El partido tuvo una previa picante luego de la polémica clasificación del Canalla. Desde el lado del Millonario hablaron de "guardia alta", mientras que del entorno de Ángel Di María se defendieron de las críticas y tildaron de "caretas" a los que hablaron. Esto se trasladó en una difícil bienvenida al campeón del mundo. "Seca nuca, Fideo seca nuca, Fideo seca nuca.", bajó de las tribunas en Núñez por parte de los hinchas del Millo.
Final del primer tiempo, River Plate 0, Rosario Central 0.