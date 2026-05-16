River vs. Rosario Central, EN VIVO: Colidio destrabó el partido de penal

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En qué canal de TV pasan River vs. Rosario Central, EN VIVO por el Torneo Apertura

El partido entre River y Rosario Central se podrá ver por televisión a través de ESPN Premium, pero para eso hay que tener contratado el Pack Fútbol. La señal se sintoniza mediante los siguientes canales, según tu operador:

Canales 123 y 603 de Cablevisión Digital, HD y Flow.

Canales 604 (SD) y 1604 (HD) de DirecTV.

Canales 113 (SD) y 1019 (HD) de Telecentro.