Buenas noticias

Alivio en Pocito: encontraron a Ciro Gauna sano y salvo

El adolescente había sido visto por última vez cerca de Calle 17 y Aberastain y apareció en buen estado.

Por Redacción Tiempo de San Juan
ciro

La intensa búsqueda de Ciro Gauna tuvo un final feliz este sábado por la noche, luego de que confirmaran que el adolescente fue encontrado en buen estado de salud en Pocito.

La desaparición del joven había generado preocupación y una rápida movilización de familiares, vecinos y autoridades, especialmente después de que se difundiera que había sido visto por última vez en inmediaciones de Calle 17 y Avenida Aberastain, cerca del cementerio departamental.

Durante varias horas, la imagen de Ciro circuló por redes sociales, grupos de WhatsApp y publicaciones vecinales, donde cientos de personas colaboraron compartiendo la información para ayudar a localizarlo.

Finalmente, cerca de la noche llegó la noticia más esperada: el adolescente apareció sano y salvo, llevando tranquilidad a su familia y a toda la comunidad que seguía con atención el operativo de búsqueda.

El caso había despertado una gran preocupación debido a que el joven tiene síndrome de Down, por lo que allegados y vecinos habían pedido máxima difusión para acelerar su localización.

Tras conocerse que fue hallado en buen estado, las redes sociales se llenaron de mensajes de alivio y agradecimiento hacia quienes participaron en la búsqueda y ayudaron a difundir la información.

