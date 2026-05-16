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Gran sábado para Tobías Martínez: se metió en el podio de la clasificación en las TC Pick Up

El sanjuanino volvió a destacarse entre los mejores de la categoría y cerró una sólida actuación detrás de Werner y Ardusso.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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El sanjuanino Tobías Martínez volvió a destacarse en las TC Pick Up y cerró una gran clasificación en la cuarta fecha del campeonato al terminar tercero en la tanda definitiva, detrás de Mariano Werner y Facundo Ardusso.

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La actividad se desarrolló este fin de semana y tuvo como gran dominador a Mariano Werner, quien continúa atravesando un gran presente tras su reciente victoria en el Turismo Carretera. El entrerriano se quedó con la pole position a bordo de la Foton Tunland G7, modelo que disputa su primera temporada en la categoría y que ya sumó su segunda clasificación del año.

En la primera sesión clasificatoria, el más rápido había sido Facundo Ardusso, de regreso en la categoría con una Toyota Hilux del Coiro Competición, con un registro de 1:28.455. Entre los diez pilotos que lograron avanzar al segundo corte apareció el sanjuanino Tobías Martínez, quien volvió a meterse entre los protagonistas del fin de semana.

También pasaron Gastón Mazzacane, Hernán Palazzo, Mariano Werner, Diego De Carlo, Ignacio Faín, Tomás Abdala, Otto Fritzler y Marco Dianda. En tanto, Andrés Jakos y Gustavo Tadei no pudieron formar parte de la clasificación por inconvenientes mecánicos.

Los eliminados en el primer corte fueron Agustín Canapino, Julián Santero, Juan José Ebarlín y Diego Azar.

Ya en la segunda tanda, Werner marcó el mejor tiempo con 1:28.416 y avanzó al último corte junto a Ardusso, Tobías Martínez, Gastón Mazzacane, Ignacio Faín y Hernán Palazzo. El piloto sanjuanino volvió a mostrar un ritmo sólido para mantenerse entre los seis mejores de la clasificación.

En la definición, Werner terminó quedándose con la pole con un tiempo de 1:28.353. Ardusso finalizó segundo y Tobías Martínez completó el podio clasificatorio con un destacado tercer puesto, consolidándose como uno de los nombres fuertes del fin de semana. El top cinco lo completaron Gastón Mazzacane e Ignacio Faín.

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