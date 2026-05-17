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Di María habló tras la eliminación de Rosario Central y dejó una frase sobre los hinchas de River

El Fideo valoró el torneo realizado por el Canalla luego de la derrota ante River en el Monumental y le bajó el tono a los silbidos que recibió por parte de los fanáticos millonarios.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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Ángel Di María se mostró orgulloso del rendimiento de Rosario Central pese a la eliminación en semifinales del Torneo Apertura 2026 tras caer 1-0 ante River Plate en el Monumental.

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El campeón del mundo habló luego del encuentro y destacó el trabajo realizado por el equipo rosarino durante el campeonato. “Estoy muy contento, orgulloso de mi equipo, orgulloso de Central. Creo que hicimos un campeonato muy bueno. A veces toca perder, hoy tocó perder y hay que seguir mirando hacia adelante”, expresó en diálogo con ESPN.

Además, remarcó que ahora el foco estará puesto en la Copa Libertadores, donde el Canalla buscará cerrar la fase de grupos en lo más alto.

La reacción de Di María por los silbidos en el Monumental

Uno de los temas más comentados de la noche fue el recibimiento que tuvo Di María por parte de los hinchas de River. El rosarino fue silbado antes y durante varios pasajes del encuentro, aunque eligió responder con calma.

“Es folclore del fútbol, es así. En esta cancha fui ovacionado un montón de veces y en mi memoria va a estar eso, no van a estar estas cosas”, afirmó.

Y agregó: “Hoy estoy vistiendo esta camiseta, no tengo la de la Selección, así que es fútbol”.

“Sabíamos que estas cosas podían pasar”

En declaraciones a TNT Sports, Di María también se refirió al arbitraje y al contexto que rodeó el partido tras las polémicas instaladas en la previa. “Hicimos un muy buen partido. Nos ganaron con un gol de penal. Sabíamos que estas cosas podían pasar acá, no por algo hablaron antes”, lanzó.

Sin embargo, evitó profundizar la polémica y eligió felicitar al rival: “Estoy tranquilo. El fútbol es así. Felicitarlos y ojalá que les vaya muy bien”.

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