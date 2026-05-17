En River ya sueñan con Otamendi: Benfica confirmó su salida y en Portugal aseguran que jugará en el Millonario

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Buenas noticias Alivio para la Selección: Otamendi podrá jugar el debut del Mundial por una decisión inesperada de la FIFA

Nicolás Otamendi quedó oficialmente desvinculado de Benfica y en River Plate ya empiezan a ilusionarse con la posible llegada del defensor campeón del mundo.

El club portugués anunció este sábado el final de la etapa del zaguero argentino luego de seis temporadas en las que se convirtió en capitán y referente del equipo.

“El Sport Lisboa e Benfica informa que el capitán Nicolás Otamendi considera que su etapa en el club ha llegado a su fin”, expresó la institución a través de un comunicado oficial difundido en su sitio web.

Además, Benfica destacó el liderazgo y compromiso del futbolista de 38 años: “Siempre fue un ejemplo de pasión, dedicación, competencia, liderazgo y profesionalismo”.

Otamendi disputó su último partido con las Águilas este sábado en la victoria 3-1 ante Estoril, por la última fecha de la Primeira Liga de Portugal.

En Portugal ya lo vinculan con River

Aunque todavía no hubo anuncio oficial sobre su futuro, en Portugal aseguran que River aparece como el principal candidato para quedarse con el defensor una vez finalizada la participación de la Selección Argentina en el Mundial 2026.

El diario deportivo portugués A Bola afirmó que “el próximo destino del jugador de 38 años debería ser River Plate”, alimentando rápidamente la ilusión de los hinchas millonarios.

La posibilidad toma fuerza además por el deseo histórico de Otamendi de jugar en el fútbol argentino tras una extensa carrera en Europa y por el interés que River ya había mostrado anteriormente.

Un campeón del mundo con enorme trayectoria

Formado en Vélez Sarsfield, Otamendi construyó una destacada carrera internacional con pasos por Porto, Valencia, Atlético Mineiro y Manchester City, entre otros clubes.

Con la Selección Argentina conquistó la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022 y se consolidó como uno de los referentes del ciclo de Lionel Scaloni.

Ahora, mientras se prepara para disputar el Mundial 2026, el futuro del defensor parece acercarlo cada vez más al Monumental.