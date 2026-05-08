Alivio para la Selección: Otamendi podrá jugar el debut del Mundial por una decisión inesperada de la FIFA

La Selección argentina recibió una buena noticia este viernes: Nicolás Otamendi, podrá jugar en el debut del Mundial 2026 . Luego del pedido formal de la AFA a la FIFA, se confirmó que el máximo ente rector del fútbol aplicará una amnistía. El defensor fue expulsado ante Ecuador la última fecha de Eliminatorias.

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De esta manera, Lionel Scaloni podrá contar con “El General” para el debut ante Argelia el 16 de junio a las 22 horas de Argentina en Kansas City y tendrá otra alternativa en la zona defensiva, que espera por la recuperación del “Cuti” Romero.

“La Asociación del Fútbol Argentino mediante su Presidente, Claudio Tapia, llevó adelante gestiones ante el Bureau de la FIFA para que Nicolás Otamendi pueda ser elegible en el primer partido de la Copa Mundial de la FIFA 2026“, había sido el pedido formal.

Esta amnistía se suma a los casos de Moisés Caicedo de Ecuador y Tarek Salman de Qatar, luego de cancelar las dos fechas pendientes de suspensión de Cristiano Ronaldo sobre el final del 2025.

El motivo de la decisión de la amnistía, es que todas las selecciones que forman parte del Mundial 2026, puedan tener su plantel al completo para demostrar su máximo nivel durante el torneo.

El pedido de la AFA para que Otamendi pueda jugar en el debut de la Selección argentina en el Mundial 2026

La AFA presentó un pedido formal para que Nicolás Otamendi pueda jugar el primer partido del Mundial 2026. Se trató de una solicitud de amnistía, debido a que el defensor fue expulsado ante Ecuador en las Eliminatorias Sudamericanas.

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Cuándo juega Argentina en el Mundial 2026

La Selección debutará el martes 16 de junio ante Argelia en Kansas City, luego se medirá con Austria el lunes 22 en Dallas y cerrará el Grupo J con Jordania el sábado 27.