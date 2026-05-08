Karina Milei y José Peluc mostraron su cercanía con un cálido abrazo en San Juan

En medio del movimiento político y empresarial que dejó el segundo día de la Expo Minera, hubo una escena que no pasó desapercibida: el cálido y prolongado abrazo entre José Peluc y Karina Milei.
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El diputado sanjuanino y “El Jefe” protagonizaron un encuentro cargado de afecto durante el segundo día de la feria.
En medio del movimiento político y empresarial que dejó el segundo día de la Expo Minera, hubo una escena que no pasó desapercibida: el cálido y prolongado abrazo entre José Peluc y Karina Milei.
El encuentro ocurrió en uno de los recorridos por la feria minera y mostró la cercanía entre el referente sanjuanino de La Libertad Avanza y la hermana del presidente Javier Milei, conocida como “El Jefe”.
Lejos de un saludo protocolar, ambos protagonizaron un abrazo cargado de afecto y confianza.
La presencia de la funcionaria nacional en la Expo Minera generó expectativa política, especialmente por el armado libertario en la provincia y el rol que ocupa Peluc dentro del espacio oficialista. El diputado nacional fue uno de los encargados de acompañarla durante parte de la agenda local.