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Interna

El peronismo "federal" aún no propone candidato presidencial

La diputada nacional Victoria Tolosa Paz dijo que respeta a quienes impulsan tanto a Kicillof como a Uñac y Quintela, pero aclaró que el espacio que integra optó por otro camino.

Por Agencia NA
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La diputada nacional de Unión por la Patria Victoria Tolosa Paz, quien junto a Juan Manuel Olmos y Guillermo Michel lideran la nueva corriente del peronismo "federal" que se lanzó el 1 de mayo en Parque Norte, aclaró que desde ese espacio aún no impulsan a ningún nombre propio como candidato presidencial para el 2027.

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En este espacio político que busca el debate y reordenar las ideas para luego ir construyendo el liderazgo no hay hoy candidato o candidata a presidente de la Nación ni tampoco lo tiene para Gobernador o Gobernadora de la Provincia de Buenos Aires, y eso empuja a discutir primero que proyecto de país queremos y discutir también en cada provincia la propuesta que vamos a elaborar desde el peronismo”, explicó.

En declaraciones radiales, la ex ministra de Desarrollo Social defendió la continuidad de las PASO en momentos en que el Gobierno nacional pretende eliminarlas por ley del Congreso nacional.

Hay que defenderlas y queremos que estén presentes para dar la discusión de cara a toda la sociedad. Seguramente, a partir de esa instancia, iremos a un proceso de síntesis”, afirmó.

En esa línea, analizó que la ausencia de competencia interna en experiencias anteriores afectó la capacidad electoral del espacio.

“Para nosotros, los escenarios en los que esa disputa no se pudo dar nos han limitado en la competitividad que debe tener el movimiento nacional justicialista”, señaló.

Por último, rechazó la idea de que las internas debiliten al peronismo y se refirió a la definición anticipada de liderazgos.

Lejos de pensar que las internas nos dividen, creemos que fortalecen cuando hay ideas claras y no se imponen candidaturas naturales preexistentes”, evaluó.

Si bien Tolosa Paz dijo que respeta a quienes impulsan tanto a Axel Kicillof como a Sergio Uñac y Ricardo Quintela, aclaró que el espacio que integra optó por otro camino.

“Nosotros elegimos no poner ninguna candidatura por delante, porque primero queremos dar la discusión sobre qué proyecto de país queremos y, por supuesto, también de provincia”, indicó.

En ese sentido, subrayó que esa definición los distingue de otros sectores “que ya tienen sus liderazgos bien claros”.

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