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Señal

Pichetto afianza su vínculo con Cristina Kirchner: presentó un proyecto con diputados K para el "salvataje" de pymes

Miguel Ángel Pichetto, ex candidato a vicepresidente de Mauricio Macri, sigue acercándose al kirchnerimso más duro en Diputados.

Por Agencia NA
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El diputado nacional de Encuentro Federal Miguel Pichetto presentó junto a sus pares de Unión por la Patria Julia Strada, Sergio Palazzo, Vanesa Siley y Carlos Cisneros presentaron un proyecto de “Ley de Salvataje Nacional” orientado a auxiliar a las micro, pequeñas y medianas empresas ante la crisis económica, la caída del consumo y el cierre sostenido de unidades productivas.

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De esta manera, el veterano legislador nacional, que hasta hace pocos años se mostraba cerca de Mauricio Macri, da un paso más en la consolidación de su vínculo con el peronismo, y en particular con el kirchnerismo más duro.

Strada, Palazzo y Siley, si bien no pertenecen orgánicamente a La Cámpora, forman parte del riñón del cristinismo y tienen una militancia activa por la liberación de de la ex presidenta, a quien consideran una presa política proscripta y víctima de persecución política.

Después de años de desencuentros con el kirchnerismo, del cual fue un leal jefe de senadores hasta el 2015, Pichetto volvió a reunirse poco tiempo atrás con Cristina Kirchner en el departamento de San José 1111, donde ella cumple prisión domiciliaria, para descongelar la relación y recuperar el diálogo político.

El proyecto de salvataje de pymes

La iniciativa declara la emergencia tarifaria, impositiva, productiva y laboral de las MiPyMEs por el plazo de un año, con posibilidad de prórroga, y propone un paquete integral de medidas para sostener el empleo y evitar nuevos cierres.

Entre los principales puntos, contempla una reducción del 50% en las tarifas de luz, gas y agua, beneficios fiscales, facilidades de pago para regularizar deudas, alivio en contribuciones patronales y mecanismos de protección para las empresas proveedoras del Estado.

En los fundamentos del proyecto, los legisladores advirtieron que “la situación ya no admite dilaciones” y señalaron que “sin MiPyMEs no hay reconstrucción económica posible”.

También sostuvieron que la política económica actual “colocó a miles de empresas en una situación de extrema vulnerabilidad y riesgo de continuidad”.

El texto además propone un régimen especial de reestructuración preventiva de pasivos para PyMEs en crisis, con suspensión de ejecuciones y subastas mientras negocian acuerdos con acreedores, priorizando la continuidad de las empresas y la preservación de los puestos de trabajo.

Según datos citados en el proyecto, entre noviembre de 2023 y enero de 2026 desaparecieron más de 24 mil unidades productivas en la Argentina, de las cuales el 99,74% correspondieron a empresas de hasta 500 trabajadores.

En ese mismo período se perdieron más de 290 mil puestos de trabajo registrados.

“Las PyMEs sostienen el empleo y el entramado productivo del país. El Estado no puede abandonarlas frente a la lógica del derrumbe”, sostuvo Pichetto tras la presentación del proyecto.

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