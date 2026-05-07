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Entrevista

Adorni rompió el silencio con Fantino: "Milei sabe la verdad"

Sobre Patricia Bullrich, quien le exigió en medios la presentación inmediatata de su declaración de bienes, apuntó: "Es una fenómena".

Por Agencia NA
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El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, habló de su situación judicial y explicó por qué no puede dar explicaciones: "No quiero ni puedo influir en la Justicia hablando. Pero en algún momento voy a hablar".

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En una entrevista en el streaming Neura, dijo que no le sorprende el respaldo del presidente Javier Milei. "Porque sabe la verdad", lanzó. También dijo que hubo otros casos judiciales en el que estuvieron involucrados miembros del Gobierno y "nadie habló".

"Pasa que no perjudicamos a la Justicia. Había una lógica de obstruir a la Justicia y ahora no pasa, no funciona así. No actuamos con cuestiones que impliquen obstruir el trabajo judicial, no es grato. Pero es así".

Adorni también se refirió a los dichos de Patricia Bullrich, la senadora de La Libertad Avanza, quien pidió que presente su declaración jurada: "Me spoileó, es una fenómena. Trabajamos juntos en la mesa política, ella habló porque ya sabía lo que iba a hacer. Se va a terminar con todo esto, voy a presentar mi declaración jurada".

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