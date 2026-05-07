Por dentro, Tiempo te muestra la feria de la Expo Minera en Pocito

La segunda jornada de la Expo Minera volvió a mostrar este jueves un intenso movimiento en el predio montado en el playón del Estadio del Bicentenario, en Pocito. En medio de stands repletos, espacios interactivos y sectores destinados a la innovación tecnológica, Tiempo de San Juan recorrió la feria y mostró, a través de un video, cómo se vive por dentro uno de los eventos más convocantes de la provincia.
Durante la tarde, cientos de personas caminaron por los distintos rincones de la exposición. Hubo presencia de empresarios, estudiantes, trabajadores del sector, proveedores, representantes políticos y familias que se acercaron para conocer de cerca el universo minero. El movimiento se hizo sentir en cada uno de los pabellones, auditorios y áreas de encuentro que forman parte de la muestra.
Embed - Recorrido por la Feria Minera en San Juan
La reapertura de la feria se produjo luego de las tareas de evaluación y acondicionamiento realizadas tras el fuerte viento Zonda del miércoles, que obligó a suspender las actividades y evacuar el predio de manera preventiva. Desde la organización, a cargo de Panorama Minero, indicaron que se trabajó junto a organismos provinciales y áreas técnicas para garantizar la seguridad y el normal desarrollo de la exposición.
En esta segunda jornada también estuvieron presentes el gobernador de San Juan, Marcelo Orrego; la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei; el ministro del Interior, Diego Santilli; y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, además de gobernadores y funcionarios de distintas provincias.
La Expo San Juan Minera 2026 reúne a más de 400 expositores vinculados a la minería, el petróleo y el gas, con propuestas que van desde maquinaria pesada hasta software y desarrollos tecnológicos aplicados a la actividad. Además de la exhibición comercial, el evento incluye charlas, capacitaciones y actividades abiertas al público con entrada libre y gratuita.