Por dentro, Tiempo te muestra la feria de la Expo Minera en Pocito

La segunda jornada de la Expo Minera volvió a mostrar este jueves un intenso movimiento en el predio montado en el playón del Estadio del Bicentenario, en Pocito. En medio de stands repletos, espacios interactivos y sectores destinados a la innovación tecnológica, Tiempo de San Juan recorrió la feria y mostró, a través de un video, cómo se vive por dentro uno de los eventos más convocantes de la provincia.

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Durante la tarde, cientos de personas caminaron por los distintos rincones de la exposición. Hubo presencia de empresarios, estudiantes, trabajadores del sector, proveedores, representantes políticos y familias que se acercaron para conocer de cerca el universo minero. El movimiento se hizo sentir en cada uno de los pabellones, auditorios y áreas de encuentro que forman parte de la muestra.

Embed - Recorrido por la Feria Minera en San Juan

La reapertura de la feria se produjo luego de las tareas de evaluación y acondicionamiento realizadas tras el fuerte viento Zonda del miércoles, que obligó a suspender las actividades y evacuar el predio de manera preventiva. Desde la organización, a cargo de Panorama Minero, indicaron que se trabajó junto a organismos provinciales y áreas técnicas para garantizar la seguridad y el normal desarrollo de la exposición.

En esta segunda jornada también estuvieron presentes el gobernador de San Juan, Marcelo Orrego; la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei; el ministro del Interior, Diego Santilli; y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, además de gobernadores y funcionarios de distintas provincias.

La Expo San Juan Minera 2026 reúne a más de 400 expositores vinculados a la minería, el petróleo y el gas, con propuestas que van desde maquinaria pesada hasta software y desarrollos tecnológicos aplicados a la actividad. Además de la exhibición comercial, el evento incluye charlas, capacitaciones y actividades abiertas al público con entrada libre y gratuita.