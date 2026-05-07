jueves 7 de mayo 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
¿No sabés qué hacer?

Teatro, danza, música y la fusión de todo eso: la nutrida agenda del fin de semana en San Juan

Con una agenda cultural con destacadas producciones, San Juan ofrece propuestas destinadas a grandes y chicos. Mirá el listado completo.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Todo lo que se puede hacer y ver en San Juan este fin de semana.

Todo lo que se puede hacer y ver en San Juan este fin de semana.

Consolidando una nueva oportunidad para que los sanjuaninos accedan a espectáculos de calidad en espacios culturales de referencia, el Gobierno de San Juan, a través del Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte, invita a la comunidad y visitantes a sumarse a una serie de actividades para este fin de semana.

Lee además
(Imagen ilustrativa) Referentes nacionales e internacionales participarán de una jornada en San Juan, enfocada en el rol de las mujeres en la minería.
Feria minera

La agenda femenina también tendrá protagonismo en un encuentro minero en San Juan
Las actividades en San Juan por el Día del Animal.
Cronograma

La agenda con los operativos y actividades gratuitas que se realizarán en San Juan por Día del Animal

Este jueves 7 de mayo, a las 21, el Teatro Sarmiento será escenario de un festival solidario que reunirá a destacados artistas locales con un objetivo claro: acompañar y brindar apoyo a los músicos sanjuaninos Matías Inostroza y Emiliano Voiro, quienes atraviesan un delicado estado de salud.

Bajo el lema “Todos por Mati y Emi”, el evento contará con la participación de La Camerata San Juan, Limbo Tecnorock/Guacamole, Los Videla, Welcome, Hugo de Omega y King of Banana. Las entradas tienen un valor de $15.000 y pueden adquirirse a través de EntradaWeb. Todo lo recaudado será destinado a colaborar con los tratamientos y necesidades de ambos artistas.

Por su parte, el Teatro del Bicentenario invita a disfrutar de “Fruta d’estación”, una propuesta artística que fusiona música, teatro, danza y lenguaje performático en una experiencia escénica pensada para todos los sentidos.

La función se realizará el viernes 8 de mayo a las 21:30 en la Sala Auditórium. Las entradas tienen un valor general de $15.000 y se pueden obtener por boletería del Tb o a través de este link. El espectáculo está destinado a todo público, ofreciendo una oportunidad para vivir una noche donde la música y la escena se entrelazan en una propuesta sensible y contemporánea.

Este fin de semana llegará “Nunca más mamá te vayas”, la obra distinguida como ganadora en la última edición de la Fiesta Provincial del Teatro de San Juan (Teatrina 2024). Se presentará por única vez en la Sala Auditórium del Teatro del Bicentenario el próximo sábado 9 de mayo a las 21.

La obra explora los vínculos afectivos a través de una mirada profunda sobre los fantasmas que la ficción construye en torno al amor. Las entradas tienen un valor general de $15.000 y pueden adquirirse en boletería del teatro, de lunes a viernes y sábados de 9:30 a 14 o de manera online a través de TuEntrada.

La música también está incluída en la agenda cultural. En este, la banda sanjuanina Canal 46 lanzará su nuevo álbum el próximo 9 de mayo a las 19 h, con un show en el Chalet Cantoni Casa Cultural. El evento será un reflejo de la identidad del grupo, reconocido dentro de la escena local y nacional por su estilo que fusiona punk alternativo, hardcore y post-grunge. Las entradas anticipadas, se pueden comprar en este link e incluirán un fanzine exclusivo de la banda.

El Teatro Sarmiento también contará con música en vivo ya que se llevará a cabo el concierto “In Crescendo”, una propuesta musical que invita al público a disfrutar de un recorrido por algunas de las obras más representativas del repertorio para guitarra.

La presentación tendrá lugar el próximo viernes, a las 21:30 y las entradas se pueden adquirir de manera online a través de la plataforma Avanti. También en las oficinas del Mozarteum Argentino San Juan (de 9 a 12:30 hs, en Av. Ignacio de la Roza Oeste 161, local 5) y boletería del teatro el día de la función.

Para cerrar, hasta este domingo 10 estarán abiertas las puertas del Costanera Complejo Ferial con la Feria Internacional de Artesanías. Hasta el momento, desde la organización informaron que el jueves 7 permanecerá cerrada debido a los daños ocasionados por el viento. En este contexto, se prevé que abra sus puertas el viernes 8, de 16 a 22, para que los visitantes recorran y conozcan las propuestas de más de 300 expositores provenientes de distintos puntos del país y del mundo. La entrada general es de $4000, los jubilados abonan $2000 de viernes a domingo, mientras que los niños hasta 10 años de edad no pagan entrada.

Temas
Seguí leyendo

El reporte de Naturgy tras los cortes de luz por el viento: cuáles son las zonas más afectadas

Este jueves tampoco abrirá la Feria Internacional de Artesanías, por los daños que provocó el viento

Intiman a las empresas de electricidad a reestablecer el servicio en tiempo y forma y hablan de "multas"

San Juan a oscuras por el viento Zonda: se registraron cortes de luz en toda la provincia

Tras dejar la comunicación de Veladero, Santiago Victoria se incorporó a Minas Argentinas

Una experiencia musical para quienes quieren experimentar, cantar y escuchar "sonidos sagrados"

Las impactantes imágenes de un cometa, tomadas desde El Leoncito

En la Expo Minera y en el centro: los videos del viento Zonda en San Juan

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Debido a los daños que provocó el viento Zonda, este jueves tampoco abrirá sus puertas la Feria Internacional de Artesanías. Foto: captura Canal 13 San Juan
Importante

Este jueves tampoco abrirá la Feria Internacional de Artesanías, por los daños que provocó el viento

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Las impresionantes imágenes de los daños que causó el viento Zonda en San Juan
Galería de fotos

Las impresionantes imágenes de los daños que causó el viento Zonda en San Juan

La oficina de Global Market Valores y GMI Inversores funcionaba en la calle Mendoza, al sur de avenida Libertador.
¿Otra estafa piramidal?

Denunciaron un fraude de más de $2.800.000.000 en una conocida agencia de inversiones de San Juan

La tormentosa relación de los padres del niño que se intoxicó con cocaína en Rawson: Qué asco que das
En las redes

La tormentosa relación de los padres del niño que se intoxicó con cocaína en Rawson: "Qué asco que das"

El juez Enrique Mattar quedó involucrado en un complejo accidente de tránsito en Capital.
En Capital

El juez de Faltas Enrique Mattar pasó en rojo, chocó a un motociclista y huyó

Insólito: el empresario Storniolo fue acusado de falsificar documentos para librarse del proceso
Imputado por estafa

Insólito: el empresario Storniolo fue acusado de falsificar documentos para librarse del proceso

Te Puede Interesar

Un abrazo a IOSFA San Juan y el recuerdo del soldado Velázquez, para que no haya más pacientes abandonados
Crisis en la obra social

Un abrazo a IOSFA San Juan y el recuerdo del soldado Velázquez, para que no haya más pacientes abandonados

Por Miriam Walter
Durante la visita oficial a una planta calera de Los Berros, en Sarmiento, Santilli anunció la obra de la Ruta 153.
Visita oficial

En Sarmiento, Santilli anunció la obra de la Ruta 153 que une al departamento con Calingasta

Condenado por depravación: un joven de Buenos Aires acechó a nenas sanjuaninas y logró que una se desnudara
Judiciales

Condenado por depravación: un joven de Buenos Aires acechó a nenas sanjuaninas y logró que una se desnudara

Orrego recibió a gobernadores y firmó convenios clave con Santa Fe y Mendoza para potenciarla industria y seguridad
Nuevos vínculos

Orrego recibió a gobernadores y firmó convenios clave con Santa Fe y Mendoza para potenciarla industria y seguridad

Karina Milei visita San Juan sin Manuel Adorni y se sacará la foto con Marcelo Orrego y otros gobernadores en la Feria Minera. Fotos: Tiempo de San Juan.
Minuto a minuto

EN VIVO: Llegó Karina Milei a San Juan, fue recibida por militantes en la ruta y puso en marcha su agenda