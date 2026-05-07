Teatro, danza, música y la fusión de todo eso: la nutrida agenda del fin de semana en San Juan

Consolidando una nueva oportunidad para que los sanjuaninos accedan a espectáculos de calidad en espacios culturales de referencia, el Gobierno de San Juan , a través del Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte, invita a la comunidad y visitantes a sumarse a una serie de actividades para este fin de semana.

Cronograma La agenda con los operativos y actividades gratuitas que se realizarán en San Juan por Día del Animal

Este jueves 7 de mayo, a las 21, el Teatro Sarmiento será escenario de un festival solidario que reunirá a destacados artistas locales con un objetivo claro: acompañar y brindar apoyo a los músicos sanjuaninos Matías Inostroza y Emiliano Voiro , quienes atraviesan un delicado estado de salud.

Bajo el lema “Todos por Mati y Emi”, el evento contará con la participación de La Camerata San Juan, Limbo Tecnorock/Guacamole, Los Videla, Welcome, Hugo de Omega y King of Banana. Las entradas tienen un valor de $15.000 y pueden adquirirse a través de EntradaWeb. Todo lo recaudado será destinado a colaborar con los tratamientos y necesidades de ambos artistas.

Por su parte, el Teatro del Bicentenario invita a disfrutar de “Fruta d’estación”, una propuesta artística que fusiona música, teatro, danza y lenguaje performático en una experiencia escénica pensada para todos los sentidos.

La función se realizará el viernes 8 de mayo a las 21:30 en la Sala Auditórium. Las entradas tienen un valor general de $15.000 y se pueden obtener por boletería del Tb o a través de este link. El espectáculo está destinado a todo público, ofreciendo una oportunidad para vivir una noche donde la música y la escena se entrelazan en una propuesta sensible y contemporánea.

Este fin de semana llegará “Nunca más mamá te vayas”, la obra distinguida como ganadora en la última edición de la Fiesta Provincial del Teatro de San Juan (Teatrina 2024). Se presentará por única vez en la Sala Auditórium del Teatro del Bicentenario el próximo sábado 9 de mayo a las 21.

La obra explora los vínculos afectivos a través de una mirada profunda sobre los fantasmas que la ficción construye en torno al amor. Las entradas tienen un valor general de $15.000 y pueden adquirirse en boletería del teatro, de lunes a viernes y sábados de 9:30 a 14 o de manera online a través de TuEntrada.

La música también está incluída en la agenda cultural. En este, la banda sanjuanina Canal 46 lanzará su nuevo álbum el próximo 9 de mayo a las 19 h, con un show en el Chalet Cantoni Casa Cultural. El evento será un reflejo de la identidad del grupo, reconocido dentro de la escena local y nacional por su estilo que fusiona punk alternativo, hardcore y post-grunge. Las entradas anticipadas, se pueden comprar en este link e incluirán un fanzine exclusivo de la banda.

El Teatro Sarmiento también contará con música en vivo ya que se llevará a cabo el concierto “In Crescendo”, una propuesta musical que invita al público a disfrutar de un recorrido por algunas de las obras más representativas del repertorio para guitarra.

La presentación tendrá lugar el próximo viernes, a las 21:30 y las entradas se pueden adquirir de manera online a través de la plataforma Avanti. También en las oficinas del Mozarteum Argentino San Juan (de 9 a 12:30 hs, en Av. Ignacio de la Roza Oeste 161, local 5) y boletería del teatro el día de la función.

Para cerrar, hasta este domingo 10 estarán abiertas las puertas del Costanera Complejo Ferial con la Feria Internacional de Artesanías. Hasta el momento, desde la organización informaron que el jueves 7 permanecerá cerrada debido a los daños ocasionados por el viento. En este contexto, se prevé que abra sus puertas el viernes 8, de 16 a 22, para que los visitantes recorran y conozcan las propuestas de más de 300 expositores provenientes de distintos puntos del país y del mundo. La entrada general es de $4000, los jubilados abonan $2000 de viernes a domingo, mientras que los niños hasta 10 años de edad no pagan entrada.