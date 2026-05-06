Tras dejar la comunicación de Veladero, Santiago Victoria se incorporó a Minas Argentinas

La reconfiguración del mapa comunicacional en la minería sanjuanina suma un nuevo capítulo. Tras su salida de la mina Veladero, Santiago Victoria fue incorporado a Minas Argentinas , donde asumirá como gerente de Comunicaciones , en el marco del proceso de expansión que impulsa AISA Group sobre la operación.

Victoria, una figura ampliamente reconocida dentro del sector, dejó su cargo como responsable de comunicaciones de Veladero, operada por Barrick, en una decisión que sorprendió al ambiente minero. Según fuentes de la compañía, su salida se produjo en buenos términos, tras varios años de fuerte protagonismo en la estrategia comunicacional de la firma.

Desde mayo de 2019, se desempeñó como gerente de Comunicaciones para Sudamérica en Barrick Mining, ocupando un rol clave como nexo entre la empresa, las instituciones y los medios. Durante su gestión, fue una de las caras visibles en eventos relevantes como la Expo San Juan Minera 2024 y las celebraciones por los 20 años de Veladero, consolidando un perfil técnico con fuerte exposición pública.

En el plano académico, cuenta con una Maestría en Gestión de Comunicación Estratégica por la Universidad Adolfo Ibáñez, además de especializaciones en liderazgo y gestión del cambio, herramientas que ahora buscará trasladar a su nueva función.

Su desembarco en Minas Argentinas se da en un contexto de crecimiento de la compañía, donde AISA Group avanza en el fortalecimiento de su estructura operativa y comunicacional. La incorporación de Victoria apunta a consolidar el vínculo con la comunidad, los actores institucionales y el ecosistema mediático en una etapa clave para la operación.

En paralelo, su salida se inscribe en una serie de movimientos dentro de Barrick que vienen reconfigurando áreas sensibles. Uno de los cambios más recientes fue la desvinculación de Analía García como gerente de Relaciones Institucionales, un rol estratégico en la articulación con la comunidad sanjuanina.