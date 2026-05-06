miércoles 6 de mayo 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Cambios

Tras dejar la comunicación de Veladero, Santiago Victoria se incorporó a Minas Argentinas

Tras años al frente de la comunicación de Barrick en Sudamérica, el ejecutivo se suma a una empresa en expansión en San Juan.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

La reconfiguración del mapa comunicacional en la minería sanjuanina suma un nuevo capítulo. Tras su salida de la mina Veladero, Santiago Victoria fue incorporado a Minas Argentinas, donde asumirá como gerente de Comunicaciones, en el marco del proceso de expansión que impulsa AISA Group sobre la operación.

Lee además
una experiencia musical para quienes quieren experimentar, cantar y escuchar sonidos sagrados
En Chalet Cantoni

Una experiencia musical para quienes quieren experimentar, cantar y escuchar "sonidos sagrados"
las impactantes imagenes de un cometa, tomadas desde el leoncito
Calingasta

Las impactantes imágenes de un cometa, tomadas desde El Leoncito

Victoria, una figura ampliamente reconocida dentro del sector, dejó su cargo como responsable de comunicaciones de Veladero, operada por Barrick, en una decisión que sorprendió al ambiente minero. Según fuentes de la compañía, su salida se produjo en buenos términos, tras varios años de fuerte protagonismo en la estrategia comunicacional de la firma.

Desde mayo de 2019, se desempeñó como gerente de Comunicaciones para Sudamérica en Barrick Mining, ocupando un rol clave como nexo entre la empresa, las instituciones y los medios. Durante su gestión, fue una de las caras visibles en eventos relevantes como la Expo San Juan Minera 2024 y las celebraciones por los 20 años de Veladero, consolidando un perfil técnico con fuerte exposición pública.

En el plano académico, cuenta con una Maestría en Gestión de Comunicación Estratégica por la Universidad Adolfo Ibáñez, además de especializaciones en liderazgo y gestión del cambio, herramientas que ahora buscará trasladar a su nueva función.

Su desembarco en Minas Argentinas se da en un contexto de crecimiento de la compañía, donde AISA Group avanza en el fortalecimiento de su estructura operativa y comunicacional. La incorporación de Victoria apunta a consolidar el vínculo con la comunidad, los actores institucionales y el ecosistema mediático en una etapa clave para la operación.

En paralelo, su salida se inscribe en una serie de movimientos dentro de Barrick que vienen reconfigurando áreas sensibles. Uno de los cambios más recientes fue la desvinculación de Analía García como gerente de Relaciones Institucionales, un rol estratégico en la articulación con la comunidad sanjuanina.

Seguí leyendo

En la Expo Minera y en el centro: los videos del viento Zonda en San Juan

Suspenden la feria minera por el Zonda

El 'Niño Marta' se mostró llorando en las redes y confesó: "No me estoy sintiendo bien"

Por alerta meteorológica, suspendieron la Feria de Artesanías en Chimbas

En videos, así llegó el viento Zonda a Iglesia

Especializan a 120 policías como anfitriones por el "crecimiento del turismo en San Juan"

Por el viento Zonda, suspendieron las clases en San Juan: a qué turnos afecta la medida

Arrancó el Concurso "San Juan Escribe", con premios en dinero para mayores y niños y la novedad del cómic

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Se suspenden las clases en San Juan por el viento Zonda, este miércoles.
Importante

Por el viento Zonda, suspendieron las clases en San Juan: a qué turnos afecta la medida

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

El viento Zonda llegaría entre las 16 y las 17 afectando a gran parte de San Juan.
Atención

San Juan bajo alerta por Zonda: a qué hora llegará el viento y por qué es considerado "extraño"

Se suspenden las clases en San Juan por el viento Zonda, este miércoles.
Importante

Por el viento Zonda, suspendieron las clases en San Juan: a qué turnos afecta la medida

Imagen ilustrativa
Escruche

Robaron dólares y costosos artículos de la casa de una familia extranjera en un barrio privado de Rivadavia

Miércoles con Zonda, calor y ráfagas fuertes en San Juan
SMN

Miércoles con Zonda, calor y ráfagas fuertes en San Juan

Rawson: identificó a los ladrones de su casa, fue a encararlos y terminó atacado a cadenazos por dos hermanos
Terrible

Rawson: identificó a los ladrones de su casa, fue a encararlos y terminó atacado a cadenazos por dos hermanos

Te Puede Interesar

Insólito: el empresario Storniolo fue acusado de falsificar documentos para librarse del proceso
Imputado por estafa

Insólito: el empresario Storniolo fue acusado de falsificar documentos para librarse del proceso

Por Luz Ochoa
La tormentosa relación de los padres del niño que se intoxicó con cocaína en Rawson: Qué asco que das
En las redes

La tormentosa relación de los padres del niño que se intoxicó con cocaína en Rawson: "Qué asco que das"

El servicio de agua potable se verá reducido
Comunicado oficial

Atención: podría haber cortes de agua en la provincia debido al viento Zonda

Los alarmantes datos que explican la saturación del sistema de salud en San Juan
En números

Los alarmantes datos que explican la saturación del sistema de salud en San Juan

Tras dejar la comunicación de Veladero, Santiago Victoria se incorporó a Minas Argentinas
Cambios

Tras dejar la comunicación de Veladero, Santiago Victoria se incorporó a Minas Argentinas