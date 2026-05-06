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Legislatura Provincial

Arrancó el Concurso "San Juan Escribe", con premios en dinero para mayores y niños y la novedad del cómic

Las obras inéditas podrán presentarse hasta el 14 de agosto y pueden participar escritores y escritoras sanjuaninos o residentes en la provincia, con obras de temática libre. Hay premios en efectivo, tablet y la publicación de los escritos. Cómo participar.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Martin y Fuentes en el lanzamiento de San Juan Escribe 2026 en la Legislatura de San Juan.

Martin y Fuentes en el lanzamiento de San Juan Escribe 2026 en la Legislatura de San Juan.

Ya está en marcha la XI edición del Concurso San Juan Escribe. Premio Jorge Leonidas Escudero 2026”, una iniciativa impulsada por el Fondo Editorial de la Cámara de Diputados de San Juan, orientada a promover la escritura y la producción literaria en todo el territorio provincial.

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La convocatoria permanecerá abierta hasta el 14 de agosto de 2026 y está destinada a escritores y escritoras sanjuaninos o residentes en la provincia, con obras de temática libre. El certamen se organiza en dos secciones: Escritores Mayores (18 años en adelante), con las categorías cuento, poesía, novela y literatura ilustrada; y Escritores Menores (de 10 a 17 años inclusive), quienes podrán participar en las categorías Revelación Juvenil Individual o Revelación Escolar.

La categoría Revelación Juvenil Individual está dirigida a jóvenes que desarrollan su producción de manera independiente, mientras que Revelación Escolar busca fomentar la creación colectiva en instituciones educativas, promoviendo el trabajo articulado entre estudiantes y docentes. Como novedad en esta edición, se incorpora la categoría Literatura Ilustrada, que contempla formatos como historieta, cómic, libro álbum y relato ilustrado, ampliando los lenguajes y formas de expresión dentro del concurso.

Las obras deberán ser originales, inéditas, no publicadas ni premiadas, ni encontrarse pendientes de fallo en otros certámenes. Además, deberán presentarse bajo seudónimo, garantizando la transparencia del proceso. El concurso es abierto y gratuito.

El jurado estará a cargo de la Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes de la Universidad Nacional de San Juan, en el marco de un acta complementaria firmada entre la casa de estudios y la Cámara de Diputados. En este sentido, al inicio del acto se formalizó la firma de un convenio para continuar trabajando de manera conjunta en la evaluación de las obras.

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Los premios

En cuanto a los premios, para la sección Escritores Mayores, el primer premio en cada categoría será de $700.000, junto con la edición y publicación impresa (20 ejemplares) y digital de la obra, mientras que el segundo premio consistirá en $400.000, además de la publicación impresa (15 ejemplares) y digital. Para la sección Escritores Menores, en la categoría Revelación Juvenil Individual, el primer y segundo premio serán una tablet, junto con la publicación de las obras. En la categoría Revelación Escolar, se premiará a una única institución educativa con una tablet por cada estudiante participante, además de la publicación de la obra. Todas las personas participantes recibirán su certificado.

Durante el acto, el vicegobernador Fabián Martín destacó la importancia del certamen como política sostenida en el tiempo y su impacto en la comunidad educativa y cultural. “Estamos muy contentos de estar junto a todos ustedes. Este concurso se promociona en las escuelas, han participado muchos alumnos y eso es importante para nosotros. Son muchísimos los que se van animando a escribir. El hecho de participar ya es un triunfo en la vida”, expresó.

Asimismo, puso en valor la proyección que brinda el concurso a los autores: “El próximo fin de semana vamos a ir a la Feria del Libro y los ganadores van a exponer sus obras, van a poder tomar contacto con otros escritores, con profesores de literatura, editoriales nacionales. Es un premio muy importante poder estar allí”.

En su discurso, también remarcó la continuidad institucional del certamen: “Hemos continuado esta política de Estado que inició en 2015 con otro vicegobernador y otros diputados, y se le ha dado en el tiempo una continuidad que nos permite hoy sostenerla. Esto hace que San Juan, en 11 años, tenga la mayor cantidad de escritores si lo comparamos con otras provincias”.

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En la Feria del Libro

El vicegobernador también subrayó el valor de la cultura y la educación como ejes de desarrollo: “Seguimos trabajando por nuestra educación y nuestra cultura, que son nuestras raíces. Un pueblo es visto y catalogado desde el ámbito cultural y educativo. San Juan tiene que ser, con el tiempo, un polo cultural y educativo importante que genere empleo”.

Por su parte, la ministra de Educación, Silvia Fuentes, felicitó a los participantes y destacó el rol del concurso en el ámbito escolar: “Este certamen incentiva y motiva, y eso es lo que necesitamos: que cada una de las escuelas participe. Necesitamos valientes que se animen a escribir historias, a contar lo que pensamos. Los insto a seguir escribiendo”.

En tanto, la decana de la Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes, Myriam Arrabal, agradeció la continuidad del trabajo conjunto: “Estamos felices y agradecidos de poder colaborar en este prestigioso certamen, que busca incentivar la producción literaria en la provincia y que convoca a escritores de distintos puntos de San Juan, siendo parte de la agenda cultural del Poder Legislativo”.

Del acto participaron además los diputados Juan de la Cruz Córdoba, María Lascano, Marcela Quiroga y Mónica González. Al finalizar, se realizó la entrega de ejemplares impresos y una tarjeta con código QR para el acceso a la versión digital de las obras a los autores ganadores de la edición 2025.

Las presentaciones podrán realizarse mediante sobres depositados en las urnas habilitadas en la Cámara de Diputados y en las oficinas de cultura de los distintos municipios. Para más información, las personas interesadas pueden comunicarse al correo [email protected], al teléfono (0264) 4211750 interno 111, vía WhatsApp al (264) 4844525 o a través de Instagram en @fondo.editorial.

FUENTE: Fondo Editorial de la Cámara de Diputados de San Juan

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