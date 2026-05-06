Oportunidad laboral en la Policía de San Juan

La Policía de San Juan ha iniciado una convocatoria para un concurso de admisión con el objetivo de incorporar a su planta de personal a un profesional con el título universitario de Licenciado o Licenciada en Psicología. El cargo a cubrir corresponde al grado de Oficial Subinspector y los aspirantes deberán realizar el trámite de inscripción de manera presencial.

La recepción de la documentación se llevará a cabo únicamente los días 13 y 14 de mayo de 2026, en la Dirección de Personal (D-1) situada en la Central de Policía, con domicilio en calle Entre Ríos 579 Sur, en la zona de Capital. El horario establecido para la atención de los profesionales interesados es de 08:00 a 13:00 horas durante ambas jornadas.

En cuanto a las condiciones de ingreso, la institución exige que los postulantes sean argentinos, ya sea nativos o por opción, y que posean aptitudes psicofísicas compatibles con las funciones del escalafón correspondiente. Los candidatos no deben registrar antecedentes policiales ni judiciales desfavorables y deben reunir antecedentes que acrediten su moralidad y buenas costumbres. Asimismo, se establece como límite de edad un máximo de treinta y cinco años y se requiere un mínimo de tres años en el ejercicio de la profesión de psicólogo.

Para participar del proceso, es necesario presentar un Curriculum Vitae que incluya de forma obligatoria el certificado de obtención de la matrícula profesional y una copia del título habilitante, la cual debe estar debidamente certificada por el órgano competente. Además, los interesados deben acompañar estos documentos con una copia de su Documento Nacional de Identidad.