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Comercio Exterior y de Pymes

Impulsan a emprendedores de Sarmiento con formación en comercio exterior

La capacitación incluyó acceso a financiamiento y programas provinciales.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Emprendedores 1
Emprendedores 2

Emprendedores del departamento Sarmiento participaron de una jornada de capacitación orientada a brindar herramientas clave para el desarrollo productivo y la proyección hacia mercados internacionales.

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La actividad se realizó en la Municipalidad y estuvo a cargo de las direcciones de Comercio Exterior y de Pymes y Emprendedores, que trabajaron sobre distintos ejes como los primeros pasos para exportar, el acceso a financiamiento y la importancia de registrarse en el Relevamiento Emprendedor.

Durante el encuentro, se expusieron las herramientas disponibles desde el área de Comercio Exterior, con el objetivo de acompañar a quienes buscan dar sus primeros pasos en el proceso exportador. En ese sentido, se hizo hincapié en la necesidad de formar emprendedores con potencial para insertarse en mercados internacionales.

Además, se presentó el calendario de capacitaciones del programa San Juan Emprende y se brindaron detalles sobre cómo acceder a las distintas instancias de formación.

Uno de los puntos centrales fue la presentación del catálogo de herramientas financieras, que apunta a facilitar el crecimiento de los proyectos locales, junto con el denominado Relevamiento Emprendedor. Desde la organización destacaron que este registro permite a los emprendedores integrarse a la base de datos oficial y acceder a información, asistencia y programas del Ministerio.

La iniciativa se enmarca en los lineamientos del gobernador Marcelo Orrego, orientados a fortalecer el ecosistema emprendedor de la provincia.

De la jornada participaron el intendente de Sarmiento, Alfredo Castro; el director de Comercio Exterior, Adrián Alonso; el director de Pymes y Emprendedores, José Carpino; además de funcionarios municipales y público en general.

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