Imprudencia total: se cruzó de carril atravesando un boulevard en una calle muy transitada

Un episodio de imprudencia al volante quedó registrado en Calle 5, a la altura de Vidart, en el límite entre Rawson y Pocito. La escena fue captada por un lector de Tiempo de San Juan, quien advirtió la peligrosa maniobra realizada por el conductor de una camioneta.

En la imagen se observa cómo el vehículo, una camioneta roja, cruza de un carril a otro pasando directamente por encima del boulevard que divide la calzada. Lejos de utilizar un giro habilitado o un retorno, el conductor optó por atravesar el cantero central, invadiendo el sentido contrario de circulación.

image La situación ocurrió en una zona con tránsito fluido, donde otros vehículos avanzaban con normalidad, lo que incrementó el riesgo de un posible siniestro vial. Este tipo de maniobras no solo está prohibido por las normas de tránsito, sino que también representa un peligro tanto para quien la realiza como para terceros.

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