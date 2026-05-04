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Artistas sanjuaninos podrán postularse para un premio federal en pintura

La convocatoria está abierta hasta el próximo 11 de junio y tiene como objetivo visibilizar el talento artístico en todo el país.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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La Secretaría de Cultura de la Nación, a través del Fondo Nacional de las Artes, junto a la Fundación María Calderón de la Barca, presentan el Premio Federal de Pintura. Se trata de una iniciativa de alcance federal que constituye un hecho histórico, posicionándose como una de las distinciones privadas más significativas para la pintura argentina en los últimos años.

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El certamen reconocerá a tres obras destacadas y contará con un fondo total de 50.000 dólares en distintos premios. La convocatoria está dirigida a artistas visuales argentinos, nativos o naturalizados, residentes en todo el país.

De esta manera, la iniciativa tiene como objetivo fortalecer el sector de las artes visuales, fomentar la circulación de artistas y obras a nivel federal, como también promover el desarrollo del mercado artístico nacional, en línea con la importancia de las alianzas entre el ámbito público y privado.

La convocatoria permanecerá abierta hasta el 11 de junio. Posteriormente, se seleccionarán 24 finalistas -uno por cada provincia y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires- cuyas obras formarán parte de una muestra especial en el Palacio Libertad “Domingo Faustino Sarmiento” durante agosto.

Los premios

En ese marco, se anunciarán los tres trabajos ganadores. Así, el primer premio recibirá 30.000 dólares y el segundo 15.000 dólares, mientras que la distinción revelación federal obtendrá 5.000 dólares.

Cabe destacar que podrán participar artistas mayores de edad con formación en artes visuales o disciplinas afines y aquellos que acrediten trayectoria en el campo. Como requisito, deberán demostrar al menos dos años de residencia en la provincia o distrito por el cual se postulan.

La inscripción se realizará exclusivamente de manera online a través de la plataforma del Fondo Nacional de las Artes. Los finalistas serán notificados a partir del 20 de julio, mientras que la inauguración de la muestra y la entrega de premios tendrá lugar en el Palacio Libertad en una exhibición abierta al público.

Este premio representa una apuesta concreta por visibilizar el talento artístico en todo el país y generar nuevas oportunidades para el desarrollo de las artes visuales desde una perspectiva verdaderamente federal.

Para más información e inscripción, ingresar a la plataforma digital del Fondo Nacional de las Artes a través de este link.

FUENTE: Sí San Juan

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