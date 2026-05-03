Vuelve "Nunca más mamá te vayas", la obra que ganó la Teatrina en 2024

La reconocida obra teatral “Nunca más mamá te vayas” volverá a presentarse en San Juan el próximo 9 de mayo de 2026 en la Sala Auditorium del Teatro del Bicentenario, en una nueva función que marca el regreso de una de las propuestas más celebradas del circuito independiente local.

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La puesta, que combina drama, intensidad emocional y una narrativa fragmentada, se consolidó como uno de los fenómenos escénicos recientes de la provincia. En su última presentación, dejó a la sala en un clima de profundo silencio y conmoción, producto de una historia que interpela al público desde el dolor, la memoria y los vínculos.

La obra fue ganadora de la Teatrina - Fiesta Provincial del Teatro 2024, donde obtuvo el primer lugar y además recibió menciones especiales por la actuación de Marcos Garcés y por el diseño lumínico a cargo de Tachi Sáez.

“Nunca más mamá te vayas” se sumerge en el universo de un hombre que atraviesa la pérdida de su identidad mientras revive fantasmas del pasado. En ese recorrido, amar y morir aparecen como dos caras de una misma experiencia. La propuesta se apoya en un relato anacrónico, atravesado por distintos personajes y escenas que oscilan entre lo real y lo imaginario.

Desde su estreno, el 19 de junio de 2024, la producción acumula más de 25 funciones y fue parte de importantes encuentros teatrales del país. Participó en festivales nacionales en La Rioja, San Luis y Córdoba, además de concretar una gira por la Patagonia con presentaciones en Bariloche, San Martín de los Andes y Neuquén.

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También tuvo un fuerte costado social al integrar el Proyecto Mariposa, con una función especial para internas del Servicio Penitenciario de San Juan, y más tarde llegó al Centro Cultural Borges, en la Ciudad de Buenos Aires, dentro del ciclo Territorios Escénicos.

La ficha técnica reúne a referentes del teatro local. La actuación y dramaturgia son de Marcos Garcés, mientras que la dirección está a cargo de Paula Baigorrí y el propio Garcés. La producción pertenece a El Invernadero Teatro.

Con elogios por su potencia interpretativa y su apuesta estética, la obra vuelve a escena como una oportunidad para quienes no pudieron verla y también para quienes buscan reencontrarse con una experiencia teatral que dejó ya huella en nuestra provincia.

El dato

La entrada general tiene un valor de $15.000. Además, el Teatro del Bicentenario ofrece descuentos en boletería: Ticket Joven, con 50% de descuento para personas de 14 a 24 años; Ticket YA, con 20% de descuento comprando hasta 72 horas antes de la función; y Ticket Jubilados, también con un 20% de descuento. Podes adquirir las entradas acá.