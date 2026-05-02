Emoción en el Hospital Rawson: una mamá recibió el alta junto a su bebé prematuro y conmovió a miles en redes

Una historia atravesada por la espera, la incertidumbre y la esperanza emocionó en los últimos días a cientos de sanjuaninos en redes sociales. La médica ginecóloga Cecilia Olivares, conocida por compartir contenidos vinculados a la maternidad y la salud en Instagram, publicó un video en el que mostró el momento en que Yamila volvió a su casa junto a su hijo Yael, luego de atravesar un embarazo de alto riesgo y más de un mes de internación neonatal en el Hospital Guillermo Rawson.

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Según contó, Yami rompió bolsa con apenas 19 semanas de embarazo y desde entonces permaneció internada. Estuvo lejos de su hogar y de sus tres hijos pequeños, mientras intentaba prolongar la gestación el mayor tiempo posible.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tiempodesanjuan/status/2050675481926635709&partner=&hide_thread=false Emoción y ternura en el Hospital Rawson: una mamá recibió el alta junto a su bebé prematuro y conmovió a miles en redes



Video gentileza: Instagram dra.olivarescecilia pic.twitter.com/xWMdcO4A9R — Tiempo de San Juan (@tiempodesanjuan) May 2, 2026

El embarazo logró avanzar hasta la semana 30, cuando comenzó el trabajo de parto. Yael nació con 1.250 gramos y quedó internado en el área de Neonatología del hospital sanjuanino. Después de un mes de cuidados intensivos y seguimiento médico, recibió el alta en “excelentes condiciones”, según expresó Olivares.

En el video compartido por la obstetra se observa a Yamila sosteniendo a su bebé en brazos, emocionada, mientras se despide del personal médico que la acompañó durante todo el proceso. La escena rápidamente generó repercusión y mensajes de afecto de usuarios que destacaron tanto la fortaleza de la madre como el trabajo realizado por los profesionales del Rawson.

“Nosotros, los que trabajamos en la maternidad y Neo del Hospital Guillermo Rawson, nos llenamos de orgullo cada vez que vienen a despedirnos así”, escribió Cecilia. Además, resaltó el compromiso del personal de salud: “En el hospi pasan cosas geniales, hay personas que realmente aman su trabajo y lo hacen con muchísima responsabilidad”.

Entre los cientos de comentarios que recibió la publicación, uno llamó particularmente la atención por el vínculo inesperado con la protagonista. “Tuve la dicha de compartir habitación con ella cuando fui a tener a mi bebé… y después no la vi más. Cada vez que me acordaba de ella le pedía a Dios que pronto pudiera estar en su casa con su bebito que tanto esperaba”, escribió una usuaria, que aseguró haberse emocionado al reencontrarse con la historia a través del video.

La médica influencer que muestra el lado humano de la maternidad

Cecilia Olivares se convirtió en una de las médicas sanjuaninas más reconocidas en redes sociales por mostrar situaciones cotidianas vinculadas a los embarazos, los partos y la maternidad. Con un perfil que mezcla información médica, humor y experiencias reales, logró construir una comunidad de miles de seguidoras.

Meses atrás, la propia obstetra fue protagonista de una nota de Tiempo de San Juan, cuando transitaba el embarazo de Bruno, su primer hijo. En aquella entrevista, Olivares contaba cómo vivía “del otro lado” una experiencia que durante años acompañó como profesional.

Embed - De partera a paciente: Cecilia Olivares, la médica influencer que ahora vive su propio parto

“Un día más en la panza es un día menos en la Neo”, decía entonces, reflejando la importancia de cada semana de gestación para los bebés prematuros. Esa frase, que surgió en medio de su propio embarazo, hoy vuelve a cobrar sentido con la historia de Yamila y Yael.