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Dolor por la muerte del hombre que falleció en la tragedia de Ruta 270

La pérdida de Adolfo Nicolás "Tito" Ávila, un querido vecino de Lotes de Álvarez, ha generado una profunda conmoción en Caucete. El hombre de 65 años se dirigía a almorzar con su hijo cuando fue embestido por un auto.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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La comunidad de Caucete está despidiendo con dolor en las redes sociales al hombre que murió en la tragedia de Ruta 270. Se trata de Adolfo Nicolás "Tito" Ávila, quien falleció tras ser embestido por un auto mientras conducía su moto.

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De acuerdo a los trascendidos, Ávila era un querido vecino que vivía en Lotes de Álvarez y lo apodaban "Tito". Lo caracterizan como una persona trabajadora, de gran corazón y humilde. Por esto, para sus allegados es una pérdida que ha conmovido a la gente del conjunto habitacional.

En la mañana de este viernes, un grave siniestro vial ocurrido en el departamento de Caucete terminó con la vida de Ávila. De acuerdo a fuentes judiciales, un vehículo marca Ford Fiesta, conducido por Jorge Castro, circulaba por Ruta 270 de sur a norte y, al llegar a la intersección con Proyectada, giró hacia el este para ingresar a dicha arteria. En esas circunstancias, encontrándose sobre el carril contrario, colisionó con el ciclomotor marca Apia 100 cc color gris, conducido por Adolfo Nicolás Ávila, de 65 años de edad, quien circulaba por Ruta 270 de sur a norte rumbo a la casa de su hijo para compartir el almuerzo, impactando en el guardabarros delantero derecho del Ford.

Indicaron que, producto del impacto, Ávila salió despedido de su rodado, cayendo al pavimento y falleciendo en forma instantánea. Se hizo presente personal de la Policía Científica, quienes realizaron las pericias de rigor. El cadáver fue trasladado a la morgue judicial para su autopsia. El test de alcoholemia de Castro dio resultado negativo (0.0) y se le realizó el dosaje correspondiente, quedando alojado en carácter de arrestado en la dependencia.

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