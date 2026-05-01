La llegada del ministro de Justicia, una buena señal para los candidatos locales a juez federal

Cuando aún no hay certeza de que entre los pliegos enviados al Senado de la Nación se encuentra el candidato designado por el Ejecutivo para ocupar el sillón del Juzgado Federal N°1 en San Juan, los integrantes de la terna se relamen por novedades y la visita del hombre detrás de esas elecciones, con la venia del presidente, resulta más que interesante.

Es que la llegada de Juan Bautista Mahiques a la provincia, anunciada por el presidente de la Corte de Justicia, Daniel Olivares Yapur, en Off the récord, podría ser tomada como una buena señal para los postulantes sanjuaninos, es decir, Ezequiel Recio y Gema Guillén, quienes podrían capitalizar el contexto a su favor.

Si bien hay versiones que cobran fuerza y que lo ponen por encima de los locales a Gonzalo Gassull, el otro ternado, oriundo de Mendoza, la presencia de Mahiques en la Junta Federal de Cortes, que tendrá sede en la provincia el 13, 14 y 15 de mayo, resultaría una buena oportunidad para aceitar conexiones e intentar torcer el destino a su favor.

Cuando el mérito ya fue aprobado por el Consejo de la Magistratura de la Nación, tanto el secretario en la Secretaría Civil I de la Justicia Federal, como la defensora de la Defensoría Pública de la Nación (y Gassull) dependen de sus conexiones políticas, primero, para ser elegidos por el Ejecutivo Nacional y, más tarde, para ser puestos en consideración del Senado, cuya mayoría simple aprobaría el pliego del escogido. Es por eso que sus vínculos serán claves en el proceso.

Acorde trascendidos y publicaciones de los medios nacionales, ya son más de 110 las propuestas de nombramientos que Mahiques elevó al Congreso. El 24 de abril, se supo que ingresaron a la Cámara alta 30 nuevos pliegos de diferentes fueros federales y del interior del país; quizás en ellos estaría el próximo juez federal de la provincia, aunque en las notas al respecto no hacen mención del cargo que le interesa a San Juan.

Pese a que el ministro de Justicia que asumió en marzo de este año, en reemplazo de Mariano Cúneo Libarona, pudiera ser una figurita difícil durante su estadía en el territorio sanjuanino, la chance para los sanjuaninos que buscan suceder a Miguel Ángel Gálvez no se diluye, pues contarán con otros nombres influyentes de la justicia del país.

Tal como lo destacó el ministro de la Corte, Olivares Yapur, San Juan se convertirá en escenario de un hecho importante pues se renovarán las autoridades de la Junta Federal de Cortes y, por tanto, múltiples cortistas y juristas del país darán el presente. Ello también podría ser provechoso para los locales ternados.

Desde diciembre de 2024, la terna permanece intacta y todo indica que ello tiene fecha de vencimiento, mientras se avecina un año electoral. Es que justamente, el cargo que libró Gálvez en 2022 tiene competencia electoral. Si bien no está vacío, pues lo subroga el juez federal Pablo Oscar Quirós, por determinación de la Cámara Nacional Electoral, el magistrado mendocino también atiende demandas en el juzgado que supo tener al frente a Walter Bento y ello -según las fuentes- hace necesaria la designación.