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Cargo clave

¿El nuevo ministro de Justicia podría influir en la designación de juez federal en San Juan?

Luego de que Juan Bautista Mahiques confirmara que iniciará el trámite para la cobertura de 300 cargos en todo el país, el anuncio renovó las expectativas en la terna para el Juzgado Federal N°1 con asiento en la provincia. Qué chances tienen los candidatos.

Por Luz Ochoa
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Tras la designación de Juan Bautista Mahiques al frente del Ministerio de Justicia, el nuevo ministro anunció que se iniciará el trámite para la cobertura de 300 cargos en todo el país, entre ellos, el sillón en el Juzgado Federal N°1 que dejó vacante -hace ya un largo tiempo- Miguel Ángel Gálvez. En ese marco, las expectativas de los ternados se renovaron al igual que las especulaciones sobre quién tiene más chances y si el actor, que se incorpora al escenario, podría influir en la cuestión.

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Cuando el mérito ya fue probado por el Consejo de la Magistratura de la Nación, tanto Ezequiel Recio, como Gema Guillén y Gonzalo Gassull dependen de sus conexiones políticas, primero, para ser elegidos por el Ejecutivo Nacional y, más tarde, para ser puestos en consideración del Senado, cuya mayoría simple aprobaría el pliego del escogido. Es por eso que sus vínculos serán claves en el proceso.

Aunque hay versiones que posicionan a Recio por encima de sus competidores, dados sus lazos con el uñaquismo y representantes de la Libertad Avanza, además de ser hijo de un conocido operador de la justicia sanjuanina -Luis Recio-, otras fuentes señalan que los cambios de último momento podrían generar impacto en las opciones que se barajaban y que le darían espacio al postulante mendocino, Gassull.

Es que las mismas sostienen que el actual secretario de la Superintendencia de la Cámara de Apelaciones de la Justicia Federal de Mendoza mantiene una relación estrecha con uno de los camaristas que la componen y, a su vez, éste tiene línea directa con Mahiques. Para el caso, todas las cercanías tendrían implicancia.

Por otra parte, hay quienes advirtieron que para los juzgados federales "sigue pesando la localía". Si bien para la postulación de los cargos se anotaron aspirantes de todas partes del país, las fuentes destacaron que los candidatos oriundos de la jurisdicción correrían con mayor ventaja, siempre que cumplan con la idoneidad exigida. Con ese viento a favor, la defensora pública Guillén y el secretario civil Recio resistirían a dichas conexiones.

Así las cosas, las carreras de los sanjuaninos en la Justicia Federal y sus contactos podrían resultar determinantes, pese a los más de mil kilómetros de distancia con los despachos porteños. En ese contexto, las fuentes remarcaron que Guillén tampoco se queda atrás, ya que pasó por un proceso similar tras resultar designada en la Defensoría General de la Nación. Eso le habría valido forjar lazos con figuras que podrían ser consultadas al momento de la designación del presidente Javier Milei.

Desde diciembre de 2024, la terna permanece intacta y todo indica que ello tiene fecha de vencimiento, mientras se avecina un año electoral. Es que justamente, el cargo que libró Gálvez en 2022 tiene competencia electoral. Si bien no está vacío, pues lo subroga el juez federal Pablo Oscar Quirós, por determinación de la Cámara Nacional Electoral, el magistrado mendocino también atiende demandas en el juzgado que supo tener al frente a Walter Bento y ello -según las fuentes- hace necesaria la designación.

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