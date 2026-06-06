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Legislación

Adelanto de Tiempo: el Gobierno avanza con una ley de modernización del Estado que incluirá retiros voluntarios y una fuerte digitalización

El Ejecutivo busca preparar a la provincia para un escenario de expansión económica impulsado por nuevos proyectos productivos, con cambios en la estructura estatal y en la gestión de los recursos humanos.

Por Ana Paula Gremoliche
Centro Cívico de San Juan.

Centro Cívico de San Juan.

El Gobierno de San Juan trabaja en una ley de modernización del Estado que incluirá un esquema de retiros voluntarios para empleados públicos, una profundización de los procesos de digitalización y una reorganización administrativa orientada a preparar a la provincia para el escenario económico que se proyecta a partir del desarrollo minero.

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Lo confirmó el ministro de Economía, Hacienda y Finanzas, Roberto Gutiérrez, quien confirmó que existen iniciativas vinculadas a la modernización estatal que aún no fueron enviadas a la Cámara de Diputados.

La novedad cobra relevancia porque en marzo pasado Tiempo de San Juan adelantó que el Ejecutivo analizaba implementar un programa de retiros voluntarios dentro de la administración pública provincial. Ahora, por primera vez, un integrante del gabinete confirmó que esa herramienta forma parte de un proyecto más amplio de transformación del Estado.

La iniciativa se encuentra estrechamente vinculada a las expectativas de crecimiento que maneja el Gobierno provincial para los próximos años. En la Casa de Gobierno entienden que la llegada de las grandes inversiones mineras modificará la dinámica económica de San Juan y generará una demanda creciente de trabajadores calificados.

Gran parte de esa expectativa está puesta en el desarrollo del proyecto Vicuña, considerado por el oficialismo como uno de los motores económicos que marcarán la próxima década. La magnitud de las inversiones previstas, sumada a las obras de infraestructura asociadas y a la expansión de la cadena de proveedores y servicios, alimenta la proyección de una demanda laboral superior a la actual capacidad del mercado sanjuanino.

En ese contexto, el Gobierno analiza herramientas que permitan acompañar una eventual transición de trabajadores desde el sector público hacia actividades privadas vinculadas al crecimiento económico que esperan generar los emprendimientos mineros.

La propuesta de retiros voluntarios aparece así asociada a una estrategia más amplia que busca adecuar la estructura estatal a un nuevo escenario productivo, evitando además que el Estado provincial continúe ampliando su planta de personal en un contexto de restricciones fiscales.

Pero la reforma no se limitaría al aspecto laboral. El Ejecutivo también trabaja en una modernización integral de la administración pública, con foco en la digitalización de procesos, la simplificación de trámites y la incorporación de herramientas tecnológicas que permitan agilizar la gestión y mejorar la prestación de servicios.

Durante los últimos meses, el Gobierno avanzó en distintas medidas vinculadas a la transformación digital de la administración provincial y busca profundizar ese camino a través de una normativa específica que establezca un marco más amplio para la modernización estatal.

Si bien todavía no hay precisiones sobre la fecha de presentación del proyecto en la Legislatura, las declaraciones del titular de Economía constituyen la confirmación más clara hasta ahora de que el Ejecutivo ya trabaja en una ley destinada a redefinir aspectos centrales del funcionamiento del Estado provincial.

La expectativa oficial es que esa transformación avance en paralelo al crecimiento de la actividad minera, particularmente a medida que proyectos como Vicuña comiencen a demandar infraestructura, servicios y una cantidad cada vez mayor de trabajadores.

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