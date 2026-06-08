Sigue la espera por la declaración jurada de Adorni y el Gobierno pone una nueva fecha

Manuel Adorni aún no presentó su declaración jurada patrimonial pese a que el Gobierno asegura que está próxima a difundirse.

Más de un mes después de que el presidente Javier Milei asegurara que Manuel Adorni tenía lista la documentación necesaria, la declaración jurada patrimonial del jefe de Gabinete sigue sin ser presentada. Desde Casa Rosada afirman que el trámite se encuentra en su etapa final y sostienen que la difusión del documento se concretará antes del 15 de junio.

Investigación por su patrimonio Adorni fijó una fecha clave para mostrar su patrimonio en plena causa judicial

Bienes El patrimonio de Manuel Adorni: mientras se demora la declaración jurada 2026, la actual bajo la lupa

La demora mantiene la atención puesta sobre Adorni, quien atraviesa una investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito. En el oficialismo consideran que la presentación de la declaración jurada será una herramienta clave para responder a los cuestionamientos sobre la evolución de su patrimonio.

El Gobierno evita fijar una fecha exacta

Según publicó Ámbito, en Balcarce 50 aseguran que la documentación ya está prácticamente terminada, aunque evitan comprometer una fecha puntual para su publicación.

Fuentes oficiales señalaron que la presentación ocurrirá "probablemente antes del 15", pero descartaron brindar mayores precisiones. En el entorno del funcionario aseguran que no existe preocupación por el contenido de la declaración y esperan que, una vez difundida, la Justicia avance con la causa.

La expectativa por el documento creció luego de que Milei respaldara públicamente a Adorni a comienzos de mayo y afirmara que contaba con toda la información necesaria para cumplir con el trámite.

Una demora que suma tensión política

La falta de presentación alimentó especulaciones dentro y fuera del oficialismo. Inicialmente se habló de una publicación para fines de mayo, luego para los primeros días de junio, pero ninguna de esas fechas se concretó.

En paralelo, otros integrantes del Gobierno avanzaron con sus declaraciones juradas. Entre ellos se encuentra la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, cuya presentación volvió a poner el foco sobre la situación de Adorni.

La cuestión también aparece en el radar de la mesa política de La Libertad Avanza, que volverá a reunirse esta semana en medio de debates internos sobre la estrategia legislativa y el escenario político nacional.

La investigación judicial y la expectativa oficial

Desde el entorno del jefe de Gabinete aseguran que la demora no responde a dificultades para reunir la información patrimonial, sino a la necesidad de ordenar la documentación y evitar interferencias con el expediente judicial en curso.

En Casa Rosada rechazan cualquier escenario de crisis y consideran que la presentación permitirá responder las principales dudas planteadas sobre el patrimonio del funcionario.

Mientras tanto, la cuenta regresiva continúa. Si se cumple el plazo que manejan en el Gobierno, la declaración jurada de Adorni debería hacerse pública en los próximos días, cerrando una espera que ya supera el mes desde la promesa presidencial.

FUENTE: Ambito