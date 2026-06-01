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Investigación por su patrimonio

Adorni fijó una fecha clave para mostrar su patrimonio en plena causa judicial

En plena causa por presunto enriquecimiento ilícito, Manuel Adorni anunció que presentará su declaración jurada antes del 15 de junio.

Por Agencia NA
La declaración jurada de Manuel Adorni podría hacerse pública antes del 15 de junio en el marco de la investigación judicial.

La declaración jurada de Manuel Adorni podría hacerse pública antes del 15 de junio en el marco de la investigación judicial.

La declaración jurada de Manuel Adorni tiene una fecha límite. En medio de la investigación que lo involucra por presunto enriquecimiento ilícito, el jefe de Gabinete se fijó como plazo el 15 de junio para presentar la documentación patrimonial ante la Oficina Anticorrupción.

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La decisión llega en un momento de fuerte exposición política para uno de los funcionarios más cercanos al presidente Javier Milei. Más información puede encontrarse en las principales novedades de la política nacional y el Gobierno.

Según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, el funcionario trabaja junto a su contador en los detalles finales de la documentación que busca presentar para justificar la evolución de su patrimonio. Aunque ya definió una fecha tope, todavía no trascendió el día exacto en que hará pública la información.

La situación de Adorni se convirtió en uno de los temas más sensibles para el oficialismo durante los últimos meses. La investigación judicial abrió interrogantes sobre su situación patrimonial y generó un intenso debate dentro del escenario político nacional.

La presentación de la declaración jurada aparece como un paso fundamental para la estrategia del funcionario. El documento deberá exponer y justificar la composición de sus bienes, ingresos y evolución patrimonial, en medio de las sospechas que motivaron la investigación judicial.

Desde la Jefatura de Gabinete sostienen que la decisión de avanzar con la presentación responde a una planificación propia y rechazan que el cronograma haya sido definido por presiones externas o reclamos políticos.

La controversia ganó relevancia luego de que distintos sectores reclamaran explicaciones públicas sobre el patrimonio del funcionario. Incluso dentro del oficialismo surgieron voces que consideraron necesario acelerar la difusión de la documentación para despejar dudas.

La fecha elegida por Manuel Adorni

La presentación del jefe de Gabinete coincide con otro acontecimiento que el Gobierno sigue de cerca: el comienzo del Mundial 2026, previsto para el 11 de junio.

En la Casa Rosada existe la expectativa de que el evento deportivo más importante del planeta modifique el eje de la discusión pública y reduzca la atención sobre las disputas políticas que dominaron buena parte de los últimos meses.

Fuentes oficiales reconocen que el contexto deportivo podría contribuir a bajar la intensidad de algunos debates que afectan al oficialismo, entre ellos la situación judicial del jefe de Gabinete.

La estrategia no implica abandonar la defensa política del funcionario, pero sí aprovechar un escenario informativo diferente que permita reducir la centralidad de la polémica.

Mientras trabaja en la presentación de su patrimonio, Adorni también comenzó a planificar su próxima exposición ante el Congreso.

El funcionario analiza concurrir durante agosto al Senado para brindar un nuevo informe de gestión, una instancia prevista dentro de sus responsabilidades como jefe de Gabinete.

Será la segunda presentación de este tipo desde que asumió el cargo. La primera estuvo marcada por una fuerte presencia del oficialismo y por la participación del propio presidente Javier Milei, quien siguió de cerca el desarrollo de la jornada.

Además, gran parte de los ministros acompañó aquella exposición, en una señal política destinada a respaldar al entonces flamante jefe de Gabinete frente a los cuestionamientos de la oposición.

A pesar de la decisión de presentar la documentación patrimonial antes del 15 de junio, la situación judicial de Manuel Adorni continúa siendo observada de cerca por distintos sectores políticos y judiciales.

En paralelo, los equipos técnicos de la Jefatura de Gabinete ya comenzaron a recopilar información para la elaboración del próximo informe de gestión, una tarea que demandará la participación de distintos ministerios y organismos nacionales.

Con la cuenta regresiva en marcha para la presentación de la declaración jurada, el Gobierno busca cerrar uno de los capítulos más incómodos de los últimos meses mientras se prepara para afrontar una nueva etapa de debate político en el Congreso.

FUENTE: Agencia NA

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