Daniel Perea, el comunicador que comenzó con la "patriada" a los 50 años y lleva 13 informando a todo Valle Fértil

Con voz calma y parsimoniosa, pero sobre todo con una clara vocación que llegó después de ejercer dos profesiones que también lo apasionan, cuenta los sabores y sinsabores de hacer periodismo lejos de la capital provincial. Aprendió recorriendo las calles vallistas, investigando las necesidades de la gente y también leyendo y escuchando medios sanjuaninos. Así, Daniel Perea, decidió abrir FM Sol (89.9), donde él hace “de todo”, desde hace 13 años, incluyendo el programa matutino que se emite de 9.30 a 12.30, con foco en las noticias del departamento.

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La idea que comenzó como un humilde proyecto, se convirtió en una de las pocas emisoras de la zona en contar con licencia oficial (89.9), un logro que le demandó años de peregrinaje en Buenos Aires. “Me costó mucho y me sigue costando mantener esta propuesta porque la situación no es fácil. No obstante entiendo, y siempre lo hice, que es un aporte a la comunidad”, dice.

En poco tiempo ya era la “la voz de Valle Fértil”, porque a su sencillo emprendimiento sumó una repetidora (97.5), para que ningún distrito alejado quedara sin información. De ese modo logró cubrir cada kilómetro cuadrado, e incluso llegar a localidades riojanas.

Valle Fértil, por ser uno de los departamentos más alejados de la Capital sanjuanina enfrenta problemas de conexión de Internet y de costos muy altos en el servicio de televisión, por lo que la radio se vuelve una herramienta vital de supervivencia. Desde el estado de las rutas, emergencias de salud, siniestros viales, incluso los fallecimientos son temas de interés. Más aún en ocasiones de aislamiento provocado por tormentas o fallas técnicas, los vecinos dependen de emisoras locales para obtener datos actualizados y realizar denuncias ciudadanas.

“El rol del locutor o periodista es fundamental, es el nexo de confianza esencial que procesa información crítica en momentos de crisis”, dice Daniel, quien además comenta la difícil situación por la que aún atraviesa el departamento tras la muerte de Pichy Paredes en el calabozo tras ser detenido.

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En éste como en otros casos, Perea se entera por la gente que oficia de “movilero”, y avisa sobre determinados hechos. En el caso Paredes, la primera info que tuvo fue que criminalística estaba en la Seccional. Así comenzó la cobertura que de alguna manera continúa hasta la actualidad con las movilizaciones que piden “justicia”.

Las anécdotas que surgen cuando ocurren cortes de rutas abundan. Tal es el caso de una oportunidad en que los vecinos aprovechaban la radio para llamar o mandar mensajes para informar el detalle de las interrupciones viales ya que mucha gente salía a las 5 de la mañana del Valle y llegaba a la Difunta Correa recién a las 3 o 4 de la tarde. Es otro de los momentos que convierte a la radio en una herramienta de comunicación fundamental.

“Nosotros solo retransmitíamos lo que decía la gente porque muchos necesitaban salir a San Juan por trámites, a buscar mercadería, medicamentos, o para llevar un enfermo y no había otra forma de comunicación”, explica Daniel. “Nosotros solo retransmitíamos lo que decía la gente porque muchos necesitaban salir a San Juan por trámites, a buscar mercadería, medicamentos, o para llevar un enfermo y no había otra forma de comunicación”, explica Daniel.

Programa Central

“Mañanas de Sol”, el programa central de FM Sol, que produce y conduce, es netamente informativo y de interés público, priorizando los acontecimientos esporádicos y las emergencias que surgen en la villa. De todos modos en un momento entendió que era necesario sumar voces de algún medio de la Capital sanjuanina para que la audiencia pudiera tener información de toda la provincia. Eso lo llevó a unirse a primera hora (solamente de 7 a 9), con Radio Colón para brindar un panorama de noticias antes de volcarse de lleno a la realidad local.

“Sostener un medio independiente en Valle Fértil no es nada fácil. Considero que es una patriada que decidí emprender y actualmente enfrento grandes dificultades económicas para sostener la estructura de la radio. Recibo una pauta mínima del gobierno provincial y el desafío financiero es constante, especialmente ahora”, agrega.

Daniel unió la docencia y el periodismo a través de su vocación de servicio considerando que un medio era el canal ideal para "comunicar a todo Valle Fértil" y ser útil a la comunidad, uniendo así su capacidad de comunicar (propia de la docencia) con la función social del periodismo

“Fui aprendiendo de ustedes, de leerlos, escucharlos; hice cursos de periodismo para acercarme un poco más a lo que debería ser. En mi caso trato de ser sensato, honesto con la información y nada sale al aire sin chequearlo previamente para no cometer errores que pueden afectar a esta comunidad. Lo aprendimos durante la pandemia cuando la gente avisaba que llegaba el helicóptero y todos preguntaban a quien o quienes trasladaban. En ese caso preferíamos esperar la confirmación para no alarmar ya que acá el helicóptero llega por algo, nunca sin razón”, recuerda.