El CEO de Barrick estuvo en San Juan para premiar la seguridad en Veladero e inaugurar una obra histórica en Jáchal

En el marco de una intensa visita a la provincia, el presidente y CEO de Barrick, Mark Hill, llevó adelante una agenda de alto impacto que combinó la consolidación de los estándares mineros internacionales y el apoyo al desarrollo de la infraestructura local. Las actividades incluyeron la premiación a la mina Veladero por su destacado desempeño en seguridad a nivel mundial y el acompañamiento al gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, en la inauguración del Canal del Norte, una obra hídrica estratégica para el departamento de Jáchal.

Veladero, la empresa conjunta entre Barrick Mining y Shandong Gold, fue galardonada por Barrick como una de las tres operaciones con mejor desempeño en seguridad a nivel global durante el primer trimestre de 2026. La mina sanjuanina compartió este podio con las operaciones de Lumwana y Turquoise Ridge, tras una exhaustiva evaluación a través de un scorecard global que midió indicadores proactivos de seguridad, acciones preventivas y métricas de lesiones. Para celebrar este hito, Mark Hill llegó a la provincia acompañado por líderes globales y regionales de Salud, Seguridad y Sustentabilidad, reconociendo cara a cara los esfuerzos preventivos de los trabajadores y socios estratégicos de la mina, cuyo compromiso colectivo permitió cerrar el periodo sin incidentes reportables ni eventos de alto potencial.

Durante el encuentro, los líderes reforzaron que la seguridad es un trabajo continuo que exige atención permanente, disciplina y cuidado mutuo todos los días. Hill recordó recientemente a los trabajadores que todo lo que la compañía quiere lograr comienza y termina con su seguridad, remarcando que ningún resultado operativo está por encima de garantizar que cada persona regrese a su hogar sana y salva. La ceremonia también incluyó el reconocimiento a dos empleados elegidos por sus compañeros como DNA Champions por representar los valores de la empresa, y se otorgó una distinción especial a la firma contratista Austin Powder por alcanzar el mejor desempeño en seguridad entre los socios estratégicos.

En el plano comunitario y productivo, el CEO de Barrick acompañó al gobernador Marcelo Orrego en el acto oficial de presentación de la obra de recuperación del Canal del Norte. Esta infraestructura resulta vital para el sistema hídrico del norte sanjuanino y para el sostenimiento de una amplia zona productiva jachallera. La intervención fue ejecutada por el Departamento de Hidráulica y financiada mediante el fideicomiso minero de Veladero y Gualcamayo, con una inversión superior a los 2.189 millones de pesos. Su puesta en funcionamiento permite restablecer una estructura clave para la distribución de agua de riego y fortalecer las condiciones de producción en uno de los oasis agrícolas más importantes de la provincia.

El acto institucional contó con una fuerte presencia de autoridades. Por parte del gobierno asistieron el Ministro de Infraestructura, Agua y Energía, Fernando Perea; el Ministro de Minería, Juan Pablo Perea; el Director de Hidráulica, José María Ginestar; y el Intendente de Jáchal, Matías Espejo. Asimismo, acompañaron la jornada el Vicepresidente de Asuntos Gubernamentales de Barrick para Latinoamérica, Marcelo Álvarez, y el gerente general y CEO de Minas Argentinas, Gabriel Corvo. Con la culminación de esta obra, Jáchal recupera una herramienta esencial para mejorar la disponibilidad de agua, respaldar a los productores locales y consolidar el desarrollo económico y social del norte provincial, mientras Veladero reafirma su compromiso de construir una operación de clase mundial donde la seguridad siga siendo la base de cada decisión.