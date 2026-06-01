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Invitó a su amiga a desayunar y la llevó a un insólito lugar de Rivadavia: el video

La propuesta sonaba ideal, pero el detalle nunca aclarado terminó cambiando todo. La escena, registrada y subida a TikTok, muestra a dos amigas desayunando en plena vereda en Rivadavia y generó cientos de reacciones por el contraste entre la expectativa y la realidad.

Por Redacción Tiempo de San Juan
cafe

Una escena cotidiana, con un giro inesperado, se volvió viral en redes sociales en los últimos días. Una usuaria de TikTok, identificada como “2728282milu”, compartió un video que muestra el resultado de una invitación que, en apariencia, prometía un plan ideal: desayuno y atardecer. Sin embargo, la sorpresa estuvo en el lugar elegido.

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Según relató la propia autora del clip, todo comenzó con una propuesta simple: invitar a una amiga -la usuaria “madridcele”- a desayunar y ver el atardecer. El detalle clave, que luego daría sentido al desenlace, fue que nunca especificó dónde.

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El video muestra que ambas terminaron sentadas en el cordón de la vereda, justo frente al Hospital Marcial Quiroga, en Rivadavia. Allí, con un café y tortitas, improvisaron el desayuno. La escena se completa con la expresión de la invitada, que evidencia cierta sorpresa -y algo de descontento- ante la particular elección del lugar.

La publicación rápidamente captó la atención de los usuarios, acumulando cerca de 3 mil “me gusta” y decenas de comentarios. El contenido se apoya en un recurso clásico del humor: el juego de expectativas. La promesa de un desayuno acompañado de un atardecer suele evocar una situación especial o romántica. Sin embargo, la omisión del lugar abre la puerta a interpretaciones -y resultados- completamente distintos.

En este caso, la sorpresa fue parte central de la broma. La escena, lejos de un entorno tradicional como una cafetería o un espacio turístico, se desarrolló en un sitio cotidiano, lo que potenció el contraste y generó la reacción de la invitada.

Entre los comentarios que dejaron los usuarios, predominó el tono humorístico. “Re enojada por levantarse temprano”, escribió uno de ellos, en alusión al gesto de la joven. Otro, en cambio, jugó con la premisa original: “Pero si la llevaste a desayunar, no fue atardecer; o lo fue y no la llevaste a desayunar y fue a merendar”.

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