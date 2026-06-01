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Cooperación científica

El inventario de glaciares riojano queda en manos de la UNSJ: cómo se hará

El proyecto contempla el uso de tecnología satelital y expediciones de campo de alta complejidad para determinar el aporte hídrico de las cuencas.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Glaciares (foto ilustrativa).

Glaciares (foto ilustrativa).

“Nosotros lo que vamos a hacer simplemente es un trabajo absolutamente técnico, científico y que en consecuencia pone a la Universidad y a la Facultad de Ciencias Exactas como un referente ya a nivel regional en estos temas”, afirmó Jorge Castro, decano de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la UNSJ. La iniciativa surgió tras conversaciones iniciadas el año pasado con funcionarios del gobierno de La Rioja, quienes buscaron formalizar un acuerdo para que la institución sanjuanina realice el inventario de glaciares en su territorio. Esta tarea se enmarca en un acta complementaria de un convenio marco que data de 1990, la cual ya cuenta con el aval de las direcciones legales del rectorado y espera la aprobación final del Consejo Directivo de la facultad.

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La ejecución del proyecto seguirá los lineamientos del inventario nacional y tendrá una duración inicial de dos años, con posibilidad de prórroga por un periodo similar. El proceso técnico comenzará con una fase de gabinete mediante la utilización de herramientas tecnológicas avanzadas. Según explicó Castro en diálogo con Canal 13 San Juan: “Va a tener al menos dos etapas, que es todo un avistamiento con imágenes satelitales, luego el cotejado de estos en sitio para poder reafirmar todo lo que se pueda ver en esas imágenes satelitales y posteriormente lo que tiene que ver con lo que se le llama el nivel tres para analizar los cuerpos de hielo en cuanto a su capacidad”.

La tarea de campo representa el mayor desafío logístico del convenio debido a las condiciones geográficas de las zonas a relevar. Las campañas requieren de una inversión significativa en equipamiento específico y movilidad adaptada a terrenos de alta montaña. Castro detalló sobre este punto que las actividades son costosas porque requieren de “equipamiento específico, movilidad 4x4, es bastante complejo y requiere de una inversión para poder llevar a cabo la tarea”. Este despliegue permitirá que la mano de obra especializada de San Juan brinde un soporte técnico fundamental para la gestión de recursos hídricos en la provincia vecina.

Un aspecto clave del relevamiento es la determinación precisa del aporte hídrico y la clasificación técnica de las estructuras, especialmente en zonas de interés compartido o de actividad industrial. El decano subrayó la importancia de alcanzar el nivel más exhaustivo de los estudios científicos para garantizar el resguardo de la información. Sobre la profundidad del análisis, Castro señaló: “Lo que corresponde a lo que es el nivel tres de los estudios es donde se está categorizando el aporte hídrico, que es lo que corresponde para que los estudios científicos sean verdaderamente el resguardo de determinar con exactitud todas estas cuestiones vinculadas con las geoformas y fundamentalmente el tema de los glaciares”. De esta manera, el trabajo no solo cumplirá con una función administrativa, sino que aportará claridad técnica sobre la ubicación y naturaleza de los recursos hídricos en el límite entre ambas provincias.

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