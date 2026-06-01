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Justicia

Corrupción en ARSAT: quiénes son y cómo operaban los integrantes de "la banda de los mendocinos"

Tras la detención de Facundo Leal con millones de dólares y drogas, la investigación revela cómo un grupo de exfuncionarios nacionales, oriundos de Mendoza, direccionó contratos millonarios y cobró coimas en efectivo.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Facundo Leal, uno de los implicados, y parte de los bienes confiscados

Facundo Leal, uno de los implicados, y parte de los bienes confiscados

Lo que comenzó como una investigación por el robo de equipamiento tecnológico de la Red Federal de Fibra Óptica en un depósito de San Fernando, terminó revelando una compleja red de presunta corrupción dentro de ARSAT. La causa, liderada por el juez federal Lino Mirabelli y el fiscal Fernando Domínguez, apunta contra un grupo de funcionarios conocidos internamente como “la banda de los mendocinos”, acusados de direccionamiento de contratos, sobreprecios y cobro de coimas.

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La caída de Facundo Leal

El escándalo tomó dimensión pública tras la detención de Facundo Leal, expresidente de ARSAT y del ORSNA. En su departamento de Palermo, la Policía Federal halló cerca de 650.000 dólares en efectivo y diversas drogas (ketamina, MDMA y cocaína), mientras que en su domicilio de Mendoza se secuestraron otros 1,7 millones de dólares termosellados.

Junto a Leal, el otro actor central es Gerardo Boschin, quien fuera subgerente de Compras y Contrataciones de ARSAT y más tarde presidente de Trenes Argentinos. Boschin es señalado como el nexo principal con las empresas privadas para facilitar los contratos a cambio de retornos. El grupo se completa con otros nombres como Juan Andrés Navarro (gerente comercial), Pablo Gastón Pagani (exsubgerente de Finanzas y cuñado de Leal), Leonardo Comperatore y Ramiro Canet.

El modus operandi: ALS y los "contratos inventados"

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El núcleo de la defraudación se centra en la contratación de la empresa Argentina Logistic Services (ALS) para el servicio de depósito y custodia de materiales. Según la investigación, los funcionarios habrían maniobrado para desplazar a proveedores anteriores y contratar directamente a ALS, simulando una competencia inexistente con otras firmas vinculadas familiarmente entre sí.

La detención de Facundo Leal, expresidente de ARSAT y el Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA), por el hallazgo de múltiples drogas, unos 2.5 millones de dólares y más dinero en diversas monedas, destapó una red de presunta corrupción que se gestó en la empresa estatal de telecomunicaciones. Lo que comenzó como una investigación por el robo de equipamiento de alto valor en un depósito de San Fernando, rápidamente escaló para revelar un esquema de posibles direccionamiento de contratos, sobreprecios y pagos de coimas que involucra a una decena de personas y a la empresa Argentina Logistic Services (ALS).

La trama se inició a raíz de un robo ocurrido en enero de 2024 en un depósito de la localidad de San Fernando, operado por ALS, donde se resguardaba material sensible de la Red Federal de Fibra Óptica de ARSAT. Encontraron 15 containers saqueados.

La investigación de ese hecho quedó a cargo del juez Lino Mirabelli y el fiscal Fernando Domínguez, en la Justicia Federal de San Isidro. La pesquisa escarbó sobre la contratación de ALS al detectarse que las cámaras de seguridad del depósito no funcionaban y el cerco eléctrico perimetral estaba cortado.

Ante las sospechas en torno a la contratación de Argentina Logistic Services por el servicio de depósito, el fiscal ordenó las primeras medidas de prueba y secuestró celulares.

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Facundo Leal, expresidente de ARSAT, est&aacute; detenido por el hallazgo de drogas y dinero en su departamento de Palermo

Facundo Leal, expresidente de ARSAT, está detenido por el hallazgo de drogas y dinero en su departamento de Palermo

El análisis de los teléfonos incautados reveló el presunto pago de coimas y manejos espurios entre ARSAT y ALS. El 29 de junio de 2021, Juan Andrés Navarro, gerente comercial de ARSAT e integrante de “la banda de los mendocinos” -como se conocía a un grupo de funcionarios oriundos de esa provincia-, firmó un memorándum que proponía cambiar el depósito de los bienes de la empresa, señalando a ALS como la firma indicada y solicitando avanzar por contratación directa.

Tres meses más tarde, ARSAT llamó a cotizar. Las ofertas de los tres supuestos competidores, ALS, Transportes Padilla y Tradelog, llegaron el 10 de septiembre con minutos de diferencia, según estableció la Justicia, con colaboración de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA). Las oferentes que no se quedaron con el negocio tienen vínculos con Argentina Logistic Services, por lo que se sospecha que se presentaron para darle una apariencia de legalidad al trámite.

Diego Padilla, vicepresidente de ALS, es hijo del vicepresidente de Transportes Padilla. Además, Gastón Walter Padilla, director suplente de ALS, también formaría parte del mismo clan familiar. Por otra parte, la gerenta general de la empresa, Sofía Varela Vizgarra, trabajaría actualmente en Tradelog.

El cuarto y último involucrado en la causa por el lado de la empresa logística es Fernando Diego Paredes, presidente de la compañía, de quien se encontraron mensajes que harían referencia a las coimas para los funcionarios.

“La banda de los mendocinos”

Algunos de los exfuncionarios que podrían ser llamados a indagatoria en las próximas horas integraban “la banda de los mendocinos”, como se los conocía en la empresa. A la cabeza del grupo estaba Facundo Leal, quien presidió ARSAT entre 2022 y 2024 y fue designado al frente del ORSNA en 2025.

Leal, considerado una figura influyente en la Secretaría de Transporte, fue detenido en su departamento de Palermo, donde se encontraron cerca de 650.000 dólares en efectivo, pesos argentinos, y divisas de otros seis países, además de ketamina, MDMA y cocaína. En su casa de Mendoza, se hallaron otros 1.7 millones de dólares, organizados en fajos termosellados.

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Gerardo Boschin, funcionario de ARSAT y expresidente de Trenes Argentinos

Gerardo Boschin, funcionario de ARSAT y expresidente de Trenes Argentinos

Otro actor central en esta red es el mendocino Gerardo Boschin, subgerente de Compras y Contrataciones de ARSAT durante la gestión anterior, expresidente de Trenes Argentinos Operaciones en el gobierno libertario y actual gerente de Administración, según el último organigrama disponible de la empresa pública de soluciones satelitales.

Boschin habría sido la puerta de entrada de ALS para ganar el contrato, a cambio de coimas. Según se desprende de la causa, filtró el estado interno del expediente a los empresarios y firmó órdenes de compra por un total de 1.930.861 dólares y 40.300.000 pesos en contrataciones directas entre 2021 y 2024, por servicios de depósito, gruas, transporte, entre otros segmentos.

Entre Boschin y las autoridades de ALS, la Justicia señaló a un presunto intermediario, Santiago Pando, quien también aparece mencionado en las comunicaciones que constan en el expediente.

Pablo Gastón Pagani, exsubgerente de Finanzas de ARSAT, no viene de Mendoza, pero es muy cercano a Leal. Sería el esposo de su hermana. En la causa se le atribuye haber firmado la prórroga del contrato de ALS sin la intervención del Directorio.

Por último aparece involucrado Juan Antonio Álvarez, quien según su perfil de LinkedIn se desempeña como jefe de compras y contrataciones en ARSAT.

Sobre todos ellos, el fiscal Domínguez pidió que sean citados a indagatoria para avanzar con la acusación. Aún resta la definición del juez Mirabelli. La causa se encuentra bajo secreto de sumario.

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Dinero en efectivo secuestrado en los allanamientos realizados en domicilios vinculados al ex titular de ARSAT, Facundo Leal, durante una investigaci&oacute;n.

Dinero en efectivo secuestrado en los allanamientos realizados en domicilios vinculados al ex titular de ARSAT, Facundo Leal, durante una investigación.

La “banda de los mendocinos” también está integrada por otros funcionarios que no están bajo el radar de la Justicia. Entre ellos figuran Leonardo Comperatore, ex ministro de Seguridad de Mendoza y actual jefe de Relaciones Institucionales de ARSAT, y Ramiro Canet, quien fue abogado de la empresa pública y hoy es director de Gestión de Bienes Registrables, en el Ministerio de Gobierno de la provincia andina.

De la mano de Gerardo Boschin, Comperatore también tuvo un paso por el mundo ferroviario durante la gestión actual. Presidió Trenes Argentinos Infraestructura desde mayo de 2025 hasta enero de este año, cuando ambos dejaron sus cargos a partir de la renuncia del secretario de Transporte, Luis Pierrini.

Con información de Infobae

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