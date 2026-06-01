lunes 1 de junio 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Trabajo

Reforma Laboral: cómo se financiarán las indemnizaciones

El FAL (Fondo de Asistencia Laboral) es uno de los puntos más sensibles de la ley de Reforma Laboral que se acaba de reglamentar.

Por Guido Berrini
image

Tras la oficialización de la reforma laboral, el Poder Ejecutivo Nacional, bajo la administración de Javier Milei, puso en marcha el Fondo de Asistencia Laboral (FAL). A través del Decreto 408 publicado en el Boletín Oficial, se establecieron las bases operativas de este sistema que busca transformar el esquema de coberturas por despidos en el país.

Lee además
reforma laboral: los ejes centrales de la nueva reglamentacion para empresas y trabajadores
Ley

Reforma Laboral: los ejes centrales de la nueva reglamentación para empresas y trabajadores
María Verónica Michelli, candidata al Tribunal Oral Criminal Federal Nro. 3 de La Plata
Interna

Patricia Bullrich vuelve a desafiar a Milei, ahora por el pliego de una candidata a jueza

Los puntos principales para entender cómo funcionará esta herramienta:

  • Fecha de implementación y alcance

Aunque la aplicación estaba prevista inicialmente para este mes, el Gobierno decidió postergar su vigencia efectiva hasta el 1 de noviembre de este año, argumentando la necesidad de amortiguar el impacto fiscal de la medida. El FAL estará destinado exclusivamente a los empleadores del sector privado.

  • Mecanismo de financiamiento e incentivos para empresas

El sistema operará bajo la lógica de cuentas individuales por cada firma empleadora. El funcionamiento técnico se basará en:

  • Aportes y compensaciones: Las empresas realizarán contribuciones mensuales a sus cuentas. El principal incentivo es que recibirán una reducción en las contribuciones patronales ordinarias de seguridad social equivalente al monto destinado al FAL.
  • Gestión de fondos: Los recursos se instrumentarán mediante fideicomisos financieros o fondos comunes de inversión, los cuales estarán bajo la supervisión de la Comisión Nacional de Valores (CNV).
  • Inversiones: Los activos del fondo solo podrán invertirse en instrumentos financieros emitidos y negociados dentro de la Argentina.
  • Requisitos para el pago de indemnizaciones

Para que un empleador pueda utilizar los recursos acumulados en el FAL para abonar una indemnización, se deben cumplir condiciones específicas:

  • Antigüedad: El trabajador debe tener un vínculo laboral formalizado con un mínimo de 12 meses de antigüedad antes de la desvinculación.
  • Período de carencia: Existe un plazo obligatorio de seis meses continuos desde el primer pago realizado por la empresa al fondo. Solo tras cumplirse este tiempo, el empleador podrá solicitar la cobertura para un despido.
  • Beneficios fiscales y flexibilidad

Para fomentar la adhesión, el decreto establece que las cuentas bancarias de estos fondos estarán exentas del Impuesto sobre los Créditos y Débitos Bancarios (conocido como "impuesto al cheque"). Además, si una empresa demuestra que ya tiene saldo suficiente para cubrir todas sus contingencias laborales potenciales, podrá solicitar la suspensión temporal de sus aportes.

  • Próximos pasos

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) será la encargada de centralizar la recaudación y derivar los fondos a las cuentas de inversión. Se ha otorgado un plazo de 45 días hábiles para que los organismos técnicos (Secretaría de Trabajo, CNV, ARCA y Secretaría de Finanzas) dicten las normas complementarias para que el sistema esté plenamente operativo en noviembre.

Temas
Seguí leyendo

El oficialismo tiene los votos para sacar su ambicioso plan de infraestructura en Diputados: quiénes sí, quiénes no y quiénes dudan

Alivio fiscal: la recaudación de mayo creció 6,4% real y cortó nueve meses de caída

Adorni fijó una fecha clave para mostrar su patrimonio en plena causa judicial

Corrupción en ARSAT: quiénes son y cómo operaban los integrantes de "la banda de los mendocinos"

Con un efecto especial en San José 1111, Cristina Kirchner salió al balcón de la Casa Rosada

Un informe revela que en Argentina hay un femicidio cada 30 horas

Según el Gobierno, en 2025 se registró la tasa de homicidios más baja de la historia

Rescataron a un dogo desnutrido de la casa de Claudio Barrelier, el único detenido por el crimen de Agostina

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
segun el gobierno, en 2025 se registro la tasa de homicidios mas baja de la historia
Estadísticas

Según el Gobierno, en 2025 se registró la tasa de homicidios más baja de la historia

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Murió el cantante de un popular grupo de cumbia en una accidente
Tragedia

Murió el cantante de un popular grupo de cumbia en una accidente

Femicidio de Agostina: la autopsia confirmó cómo murió la niña y develó posibles signos de abuso sexual
Horror

Femicidio de Agostina: la autopsia confirmó cómo murió la niña y develó posibles signos de abuso sexual

¿Junio llega con neblinas? Así estará el tiempo este lunes en San Juan
Pronóstico

¿Junio llega con neblinas? Así estará el tiempo este lunes en San Juan

Revés para el topógrafo sanjuanino: la Justicia le ratificó la condena por abuso y derribó su relato del complot
Resolución

Revés para el topógrafo sanjuanino: la Justicia le ratificó la condena por abuso y derribó su relato del "complot"

Imagen ilustrativa
UFI Genérica

Un penitenciario sanjuanino fue detenido por ofrecer un arma de fuego por Facebook

Te Puede Interesar

El oficialismo tiene los votos para sacar su ambicioso plan de infraestructura en Diputados: quiénes sí, quiénes no y quiénes dudan
Debate

El oficialismo tiene los votos para sacar su ambicioso plan de infraestructura en Diputados: quiénes sí, quiénes no y quiénes dudan

Por Ana Paula Gremoliche
Sospechaban que un bebé tragó envoltorios de cocaína, pero descartaron lo peor
Alivio en Angaco

Sospechaban que un bebé tragó envoltorios de cocaína, pero descartaron lo peor

Daniel Perea, el comunicador que comenzó con la patriada a los 50 años y lleva 13 informando a todo Valle Fértil
Semana del Periodista

Daniel Perea, el comunicador que comenzó con la "patriada" a los 50 años y lleva 13 informando a todo Valle Fértil

Imagen ilustrativa
Números que duelen

En 2026, el 50% de los fallecidos en siniestros viales en San Juan viajaba en moto, según Familias del Dolor

Marcelo Orrego, el 7 de mayo, encabezando la ceremonia de apertura de la 11° Edición Expo Internacional San Juan Minera junto a autoridades nacionales y de otras provincias con interés en la minería. Un envión político necesario.
Argumentos

La trastienda del plan de Orrego para que la obra pública en San Juan no pare: el ojo en otras provincias y confianza en las cuentas