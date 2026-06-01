Quiénes son los inquilinos que pagan el alquiler en dólares en San Juan y por qué eligen esta modalidad

Los alquileres en dólares no son un caso frecuente en San Juan, aunque hay varios rubros o sectores caracterizados por pagar en moneda norteamericana. En este sentido, desde el Colegio de Corredores Inmobiliarios dieron detalles al respecto y mencionaron básicamente tres ámbitos.

Debate El oficialismo tiene los votos para sacar su ambicioso plan de infraestructura en Diputados: quiénes sí, quiénes no y quiénes dudan

Inseguridad Atraparon a delincuentes en el techo de un local infantil y una constructora en pleno centro sanjuanino

Leonardo Pérez Tinto, vicepresidente de la entidad, contó a Tiempo de San Juan que esta opción es preferida principalmente por un porcentaje significativo de extranjeros que muchas veces perciben sus ingresos en divisa norteamericana. También, aquellas personas que trabajan en proyectos de minería que vienen de fuera por un tiempo determinado, principalmente quienes tienen puestos gerenciales o vinculados a los negocios.

El tercer rubro que paga en divisa estadounidense son los emprendedores o personal relacionado a la economía del conocimiento o la tecnología, quienes también suelen cobrar sus servicios en dólares. Sin embargo, Pérez Tinto aclaró que estos casos son muy pocos y de una escasa frecuencia.

El dirigente de la institución comentó que estos inquilinos suelen percibir sus ingresos en dólares. “Al pactar un alquiler en la misma moneda, buscan tener un monto fijo asignado de su sueldo que no varíe según la volatilidad del peso, permitiéndoles una mejor planificación financiera”, detalló.

No obstante, en el actual contexto económico, donde el dólar se mantiene estable y la inflación sube mes a mes, no es conveniente cobrar en esa moneda para los propietarios. "Tampoco a los propietarios les conviene mucho porque se han quedado atrás; si alquilaste en dólares hace un año y medio, perdiste plata", expresó.

La autoridad del Colegio de Corredores Inmobiliarios señaló que en el mercado local no se utilizan otras monedas extranjeras para los contratos; las opciones se limitan a pesos o dólares. Indicó que, en algunos casos excepcionales en pesos, se han visto indexaciones poco convencionales, como el precio de un pocillo de café, pero el pago final sigue siendo en moneda nacional.

Congreso Nacional Inmobiliario

La semana pasada se realizó el Congreso Nacional Inmobiliario. Este congreso contó con la presencia de colegas provenientes de más de 12 provincias del país. Se incluyó un módulo con cinco desarrolladores inmobiliarios (tres locales y dos foráneos) y un panel específico denominado "living de minería", donde participaron representantes de cuatro proyectos mineros.

Pérez Tinto comentó que el congreso concluyó con una visión muy optimista para San Juan, posicionándola junto a Neuquén como una de las dos provincias con mayor expectativa de auge inmobiliario a corto plazo. Mientras que Neuquén se impulsa por Vaca Muerta, en San Juan la gran apuesta y motor de fe para los desarrolladores es el inicio de los proyectos de minería de cobre.