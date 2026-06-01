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Interna

Patricia Bullrich vuelve a desafiar a Milei, ahora por el pliego de una candidata a jueza

Patricia Bullrich se desmarca del Gobierno y manifiesta su "objeción de conciencia" por el retiro del pliego de María Verónica Michelli.

Por Redacción Tiempo de San Juan
María Verónica Michelli, candidata al Tribunal Oral Criminal Federal Nro. 3 de La Plata

María Verónica Michelli, candidata al Tribunal Oral Criminal Federal Nro. 3 de La Plata

En un nuevo foco de tensión interna dentro del oficialismo, la senadora nacional Patricia Bullrich anunció que no acompañará la decisión del Poder Ejecutivo de retirar el pliego de María Verónica Michelli, quien había sido propuesta para ocupar una vacante en el Tribunal Oral en lo Criminal Federal 3 de La Plata.

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Una diferencia de principios

A través de sus redes sociales, Bullrich informó que se comunicó directamente con el presidente Javier Milei para transmitirle que ejercerá su “derecho a la objeción de conciencia” ante esta medida. Si bien la legisladora reconoció la facultad constitucional del Presidente para proponer y retirar candidatos al Poder Judicial, defendió su postura como una responsabilidad hacia sus principios y como integrante del espacio político.

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“En una gestión que avanza por una verdadera autopista de aciertos, una diferencia en un tema puntual no debilita el rumbo: lo fortalece”, sostuvo la senadora, buscando encuadrar su disidencia dentro de un debate republicano saludable y no como una ruptura con el proyecto libertario.

El factor Alconada Mon

El trasfondo de la polémica radica en los motivos detrás del retiro del pliego. Según las fuentes, la objeción central contra Michelli es su vínculo familiar con el periodista Hugo Alconada Mon, cuñado de la postulante. Alconada Mon ha publicado diversas investigaciones sensibles para la administración actual, incluyendo artículos sobre el patrimonio del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el denominado caso $LIBRA.

La postulación de Michelli ya contaba con dictamen de la Comisión de Acuerdos tras haber reunido nueve firmas, lo que la dejaba en condiciones de ser votada por el pleno del Senado. Sin embargo, el trámite se vio obstaculizado cuando el presidente de dicha comisión, el senador oficialista Juan Carlos Pagotto, se negó a presentar el dictamen a pesar de contar con el apoyo requerido.

Movimientos en la Casa Rosada

La solicitud formal de retiro fue firmada por el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, respondiendo presuntamente a una orden directa de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. Esta decisión ha generado ruido, ya que contrasta con el avance simultáneo de otros pliegos judiciales que anteriormente habían sido cuestionados.

Antecedentes de autonomía

Esta no es la primera vez que Bullrich marca una posición propia frente a las directrices del Ejecutivo. Recientemente, la senadora también instó públicamente a Manuel Adorni a presentar su declaración jurada de bienes de manera inmediata ante una causa por presunto enriquecimiento ilícito, cuestionando la demora del funcionario.

El destino del pliego de Michelli quedará sellado el próximo jueves 4 de junio, cuando el Senado deba convalidar o no el retiro solicitado por el Gobierno mediante una votación de mayoría simple. La postura de Bullrich introduce una señal de autonomía política en un tema que mezcla la agenda judicial con la tensa relación del Gobierno con ciertos sectores del periodismo.

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