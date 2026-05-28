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Polémica

Hugo Alconada Mon denunció que el gobierno vetó el pliego de una candidata a jueza porque es su cuñada

El trabajador de prensa publicó diferentes investigaciones ligadas al Caso $Libra y otros hechos que pusieron a funcionarios de La Libertad Avanza bajo la lupa de la Justicia.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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El Gobierno de Javier Milei envió este miércoles al Senado de la Nación el pedido de retiro del pliego de María Verónica Michelli, quien estaba nominada para ocupar una vacante como jueza del Tribunal Oral Criminal Federal 3 de La Plata.

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La medida de la Casa Rosada se fundamenta en un veto de naturaleza política: la candidata es cuñada del periodista del diario La Nación, Hugo Alconada Mon, autor de recientes investigaciones que salpicaron a figuras de la administración libertaria.

La postulación de Michelli ya había reunido las nueve firmas necesarias dentro de la Comisión de Acuerdos, compuesta por 17 integrantes, para convertirse en dictamen y quedar en condiciones de ser votada en el recinto.

Sin embargo, el presidente de dicha comisión, el senador libertario Juan Carlos Pagotto (La Rioja), se había negado a presentar el despacho, en una maniobra reñida con los usos reglamentarios de la Cámara alta.

La nota formal remitida al Senado para retirar la postulación que milei había impulsado en marzo lleva las firmas del propio Milei y del ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques.

En contraste con este bloqueo por razones de parentesco, la Casa Rosada decidió habilitar de manera simultánea el avance de los pliegos de Juan Galván Greenway y Alejandro Catania, propuestos como camaristas del fuero Penal Económico.

"Sí, es verdad"

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El periodista Hugo Alconada Mon confirmó públicamente que el Gobierno vetó por razones políticas el pliego de su cuñada. Cabe recordar que estuvo a cargo de múltiples investigaciones que revelaron material de importancia para las causas que investigan la criptoestafa $Libra; la evolución patrimonial del jefe de Gabinete Manuel Adorni; y los contactos entre el ex diputado José Luis Espert y Fred Machado, quien firmó en Texas un acuerdo de culpabilidad por haber lavado dinero proveniente de delitos.

La medida tomada contra la Michelli, en ese marco, es entendida como un intento de disciplinamiento o castigo hacia el periodista. El ataque a los comunicadores que no se muestran alineados con el Gobierno es una constante de la administración de Javier Milei, que incluso llegó a denunciar penalmente a varios trabajadores de prensa -hasta ahora todas desestimadas por la Justicia-.

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