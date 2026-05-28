Aprobaron el juicio politico contra un juez federal por recibir coimas para permitir la salida de capitales

La Comisión de Acusación del Consejo de la Magistratura aprobó por unanimidad el dictamen para impulsar el juicio político contra el juez federal de Rosario Gastón Salmain, procesado por corrupción judicial, y citó al magistrado Alejandro Patricio Maraniello por denuncias de abuso y maltrato.

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La decisión sobre Salmain deberá ser ratificada ahora por el plenario del organismo. El dictamen fue acompañado por el titular de la comisión, Alberto Maques, junto a los consejeros Luis Juez, Gonzalo Roca, Álvaro González, Vanesa Siley, Rodolfo Tailhade y César Grau.

Salmain, titular del Juzgado Federal N°1 de Rosario, se encuentra procesado desde diciembre pasado por incumplimiento de los deberes de funcionario público, cohecho pasivo agravado y prevaricato. La causa investiga presuntas maniobras para favorecer a un fideicomiso mediante la salida de 10 millones de dólares al exterior a cambio de una coima de 200 mil dólares.

El magistrado también quedó cuestionado por no haber informado, al concursar para juez federal, que había sido cesanteado del Poder Judicial en 2002 tras una causa penal vinculada al intento de manipular un sorteo judicial.

Durante el debate, el senador Luis Juez sostuvo: “Este hombre no puede ser juez federal”, luego de cuestionar la defensa presentada por el magistrado. También afirmó que “necesitamos jueces con honor”.

Por su parte, Tailhade respaldó el avance del proceso de remoción y señaló que “es un juez con prisión preventiva que está tomando audiencias, una situación inverosímil”.

En paralelo, la comisión resolvió citar bajo el artículo 20 al juez Alejandro Patricio Maraniello, denunciado por empleados por abuso y maltrato laboral. Además, una ex trabajadora lo acusó de abuso sexual, según se expuso durante las reuniones del cuerpo.

En la misma reunión, se rechazó investigar a Maraniello por el fallo que frenó la difusión de audios de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. La propuesta impulsada por Tailhade, Grau y Siley fue derrotada por la mayoría.

No obstante, todos los integrantes de la comisión votaron de manera unánime avanzar con la citación de Maraniello por las denuncias vinculadas al trato hacia sus empleados.