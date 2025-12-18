jueves 18 de diciembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Justicia

Destituyeron al juez federal que se robó un tesoro de una caja de seguridad

El jurado lo responsabilizó por el incumplimiento en el deber de custodiar los bienes judicializados, ya que se probó que ingresó 19 veces a la caja de seguridad de forma "clandestina, oculta y silenciada"

Por Redacción Tiempo de San Juan
Gemini_Generated_Image_1hizk51hizk51hiz

Martín Poderti, el juez federal acusado de haberse apropiado de 144 monedas de oro, fue destituido hoy de su cargo por un jurado de enjuiciamiento que determinó, por mayoría, que el magistrado ha perdido la confianza necesaria para continuar ejerciendo la magistratura. El veredicto del jurado, leído en el Consejo de la Magistratura, se decidió por una mayoría ajustada de cinco votos, el mínimo necesario para la remoción.

Lee además
una joven de pocito dijo ser abogada y tambien se hizo pasar por un juez usando el nombre de un conocido letrado
Insólito

Una joven de Pocito dijo ser abogada y también se hizo pasar por un juez usando el nombre de un conocido letrado
allanan la sede afa y el predio de ezeiza en el avance de la investigacion por sur finanzas
Operativo federal

Allanan la sede AFA y el predio de Ezeiza en el avance de la investigación por Sur Finanzas

Hasta el momento de su suspensión en agosto de este año, Poderti se desempeñaba como juez de cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Mar del Plata.

Los fundamentos de la destitución

El fallo de mayoría desestimó la destitución basada directamente en la acusación de la sustracción de las monedas, dado que aún no existe una sentencia condenatoria firme en la causa penal. Sin embargo, sí lo responsabilizó por el incumplimiento en el deber de custodiarlas y por actuar de manera inconsulta, defraudando la confianza de su superior y la de sus pares.

La sentencia sostiene que Poderti "ha perdido la capacidad de ser depositario de la credibilidad social" y que "incumplió con normas esenciales, inherentes a su función". Además, los jurados indicaron que el exmagistrado "ya no es digno de continuar representando tan alta investidura", señalando que "quien fue secretario infiel no puede ejercer la judicatura porque demuestra falta de actitudes imprescindibles que hacen perder la confianza pública".

El caso de las monedas de oro

El caso se originó tras descubrirse la falta de 144 monedas de oro, cuya fortuna se estima cercana a los 190.000 dólares, que habían sido secuestradas en una causa penal por narcotráfico. Los bienes, que también incluían lingotes de oro, joyas y un reloj, pertenecían a Rodolfo Tamborini, quien resultó absuelto en su juicio y fue notificado del faltante al intentar recuperar sus pertenencias.

El faltante ocurrió en 2023 mientras Poderti era secretario del Juzgado Federal N° 2 de San Isidro. Los registros del Banco Nación documentaron que Poderti ingresó 19 veces a la caja de seguridad donde se resguardaban los bienes, entre diciembre de 2019 y febrero de 2023. Estos movimientos fueron calificados por los consejeros acusadores como "clandestinos, ocultos y silenciados", ya que ninguno fue ordenado por el juez a cargo ni se registró en la documentación del expediente. Las monedas de oro robadas nunca fueron halladas.

Consecuencias penales

Tras la destitución, Luciano Poderti perdió sus fueros como juez y se convierte en un ciudadano común. El exmagistrado ya se encuentra procesado en una causa penal por el delito de malversación de caudales públicos (peculado), con un embargo de 190 millones de pesos. Su caso ya fue elevado a juicio oral ante el Tribunal Oral Federal N° 3 de San Martín, y, de avanzar la causa, podría quedar detenido.

Es relevante mencionar que, en el proceso del Jurado de Enjuiciamiento, el senador Fernando Rejal y la diputada Agustina Propato, ambos del PJ, votaron en disidencia. Ellos propusieron postergar la resolución de la remoción hasta que la culpabilidad del magistrado fuera definida con sentencia firme en sede penal, argumentando que la gravedad institucional de la remoción aconsejaba esperar la resolución definitiva.

Temas
Seguí leyendo

Embargaron el sueldo y el aguinaldo de la diputada Villaverde por estafas con terrenos

Hackearon el WhatsApp de Munisaga y usaron su número para intentar estafar con dólares

Hay dictamen para la Ley de Glaciares y se tratará en febrero

Volvió a sesionar el Concejo de Caucete tras el escándalo de las suspensiones, pero la paz no duró demasiado

El gobierno ninguneó la marcha de la CGT: "Un día normal"

Qué dijo Javier Milei sobre el soldado que se suicidó en la Quinta de Olivos

Mensaje a los diputados sanjuaninos, memoria a la época de Menem y fuerte crítica a Milei: las postales de la marcha de la CGT en San Juan

La Corte Suprema falló contra un amparo por daño ambiental en Vaca Muerta

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
El soldado Rodrigo Gómez se suicidó en la guardia de la Quinta de Olivos
Mensaje

Qué dijo Javier Milei sobre el soldado que se suicidó en la Quinta de Olivos

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Fotos prohibidas y $1.300.000: qué hay detrás de la condena por chantaje de la chica trans con un menor sanjuanino
Judiciales

Fotos prohibidas y $1.300.000: qué hay detrás de la condena por chantaje de la chica trans con un menor sanjuanino

El Paseito Emprendedor y Amatista Feria se unen para llevar adelante la Feria Grinch, en San Juan.
Para aprovechar

Llega la Feria Grinch a San Juan, de qué se trata y cómo participar

Encontraron a la joven de Ullum que desapareció tras juntarse con su novio: ¿dónde estaba?
Investigación

Encontraron a la joven de Ullum que desapareció tras juntarse con su novio: ¿dónde estaba?

El Centro Cívico. 
Atención

Confirmado: asueto para los estatales de San Juan para las Fiestas

El auto quedó destruido como consecuencia de las llamas. Fotos gentileza de Antonio Canales.
Caos en Rawson

Un remis se prendió fuego y causó revuelo en una zona comercial de Villa Krause

Te Puede Interesar

Fuentes del caso señalaron que este es el empresario detenido.
Presunta estafa

Un empresario sanjuanino fue detenido por vender un contenedor en dólares y no entregarlo

Por Redacción Tiempo de San Juan
Con una misa cargada de emoción despidieron a las monjas del Colegio La Inmaculada, que se van de San Juan tras 139 años
Cambio histórico

Con una misa cargada de emoción despidieron a las monjas del Colegio La Inmaculada, que se van de San Juan tras 139 años

El Parque Industrial Tecnológico Ambiental (PITAR), lejos de cumplir su objetivo de ser el gran centro recuperador de materiales desechados
Economía Circular

El Parque Industrial Tecnológico Ambiental (PITAR), lejos de cumplir su objetivo de ser el gran centro recuperador de materiales desechados

Imagen ilustrativa
Robo

Tres ladrones encañonaron y asaltaron a un adolescente dentro de un almacén en Chimbas

Tras la polémica por la condena a la obstetra, los 5 motivos que decretaron su responsabilidad en el homicidio culposo
Mala praxis

Tras la polémica por la condena a la obstetra, los 5 motivos que decretaron su responsabilidad en el homicidio culposo