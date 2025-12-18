Destituyeron al juez federal que se robó un tesoro de una caja de seguridad

Martín Poderti, el juez federal acusado de haberse apropiado de 144 monedas de oro, fue destituido hoy de su cargo por un jurado de enjuiciamiento que determinó, por mayoría, que el magistrado ha perdido la confianza necesaria para continuar ejerciendo la magistratura. El veredicto del jurado, leído en el Consejo de la Magistratura, se decidió por una mayoría ajustada de cinco votos, el mínimo necesario para la remoción.

Hasta el momento de su suspensión en agosto de este año, Poderti se desempeñaba como juez de cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Mar del Plata.

Los fundamentos de la destitución

El fallo de mayoría desestimó la destitución basada directamente en la acusación de la sustracción de las monedas, dado que aún no existe una sentencia condenatoria firme en la causa penal. Sin embargo, sí lo responsabilizó por el incumplimiento en el deber de custodiarlas y por actuar de manera inconsulta, defraudando la confianza de su superior y la de sus pares.

La sentencia sostiene que Poderti "ha perdido la capacidad de ser depositario de la credibilidad social" y que "incumplió con normas esenciales, inherentes a su función". Además, los jurados indicaron que el exmagistrado "ya no es digno de continuar representando tan alta investidura", señalando que "quien fue secretario infiel no puede ejercer la judicatura porque demuestra falta de actitudes imprescindibles que hacen perder la confianza pública".

El caso de las monedas de oro

El caso se originó tras descubrirse la falta de 144 monedas de oro, cuya fortuna se estima cercana a los 190.000 dólares, que habían sido secuestradas en una causa penal por narcotráfico. Los bienes, que también incluían lingotes de oro, joyas y un reloj, pertenecían a Rodolfo Tamborini, quien resultó absuelto en su juicio y fue notificado del faltante al intentar recuperar sus pertenencias.

El faltante ocurrió en 2023 mientras Poderti era secretario del Juzgado Federal N° 2 de San Isidro. Los registros del Banco Nación documentaron que Poderti ingresó 19 veces a la caja de seguridad donde se resguardaban los bienes, entre diciembre de 2019 y febrero de 2023. Estos movimientos fueron calificados por los consejeros acusadores como "clandestinos, ocultos y silenciados", ya que ninguno fue ordenado por el juez a cargo ni se registró en la documentación del expediente. Las monedas de oro robadas nunca fueron halladas.

Consecuencias penales

Tras la destitución, Luciano Poderti perdió sus fueros como juez y se convierte en un ciudadano común. El exmagistrado ya se encuentra procesado en una causa penal por el delito de malversación de caudales públicos (peculado), con un embargo de 190 millones de pesos. Su caso ya fue elevado a juicio oral ante el Tribunal Oral Federal N° 3 de San Martín, y, de avanzar la causa, podría quedar detenido.

Es relevante mencionar que, en el proceso del Jurado de Enjuiciamiento, el senador Fernando Rejal y la diputada Agustina Propato, ambos del PJ, votaron en disidencia. Ellos propusieron postergar la resolución de la remoción hasta que la culpabilidad del magistrado fuera definida con sentencia firme en sede penal, argumentando que la gravedad institucional de la remoción aconsejaba esperar la resolución definitiva.