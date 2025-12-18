El Parque Industrial Tecnológico Ambiental (PITAR), lejos de cumplir su objetivo de ser el gran centro recuperador de materiales desechados

Han pasado 8 años desde que el Gobierno Provincial anunciaba la apertura del Parque Industrial Tecnológico Ambiental Regional (PITAR), ubicado en el Complejo Ambiental de Rivadavia (calle 5 y Pellegrini), donde sólo hay tres empresas instaladas de un total de 20 proyectos aprobados por concurso para reciclar y crear empleos verdes. Las firmas que levantaron sus plantas allí son Indram, dedicada al procesamiento e industrialización de neumáticos fuera de uso; CAMC abocada al reciclado de aceites lubricantes usados (hidrocarburos), y Don Mariano recicladora de cartones y papeles (sin funcionar en estos momentos).

No se sabe bien qué sucedió con las otras interesadas en instalarse en el PITAR, aunque algunas han cercado o nivelado el terreno. Lo que sí se sabe es que las que ya están instaladas e hicieron una inversión millonaria en maquinaria traída del exterior, no cuentan con calles asfaltadas, iluminación pública, y mucho menos con las escrituras de los terrenos que fueron dados en comodato hasta que pusieran en marcha el proyecto.

Santiago Ceballos, Subsecretario de Residuos de la Secretaría de Ambiente de la provincia, reconoció que las calles no están asfaltadas y que ha habido hechos de inseguridad porque ´la falta de presupuesto actual no nos permite avanzar en estos momentos”.

PITAR3

En cuanto a la radicación de más empresas explicó que “está abierta la convocatoria al análisis de proyectos del PITAR, y hemos recibido propuestas pero aún no se concretan. Tenemos 40 lotes disponibles pero la realidad es que la inversión inicial es un poco alta y no todo el mundo puede hacerlo, aun cuando hay algunos beneficios. Es bastante costoso hacer desde el movimiento de suelos en adelante y eso detiene la intención de algunos empresarios que en la situación actual analizan mucho donde harán las inversiones”.

En cuanto a las escrituras de los terrenos en comodato, desde el área analizan la situación particular de cada empresa y esperan “destrabar los inconvenientes para que cuenten con ese beneficio el año próximo. Sabemos que tener una escritura es importante hasta para sacar un crédito. El problema surgió porque cada comodato tiene características diferentes y se evalúan a nivel legal”, agrega el funcionario, no sin antes aclarar que eso viene de una gestión anterior.

Este parque prometía ser modelo en el país cuando se anunció la radicación de 20 emprendimientos vinculados al procesamiento e industrialización de materiales recuperados en las plantas de tratamiento de residuos sólidos urbanos, orgánicos e inorgánicos, metales ferrosos y no ferrosos, plásticos, cartones, vidrios y residuos especiales (de aparatos eléctricos y electrónicos, cauchos y neumáticos fuera de uso, escombros o provenientes de demoliciones y otros), de la Región Cuyo y NOA. Por el momento, muy poco de esto se cumplió. Aquí, las dos plantas que están trabajando con muy buenas perspectivas a futuro, y la tercera que está instalada pero no funciona por falta de recursos.

En funcionamiento

Recuperadora Don Mariano cuenta con tecnología de punta para el reciclado del papel y cartón, aunque aún le quedan detalles para terminar con la construcción de oficinas administrativas. Salvador Rojas titular de esta empresa, asegura que se sienten “un poco abandonados ya que las calles nunca fueron asfaltadas, no contamos con luz y muchas veces nos han robado. También estamos tratando de que nos otorguen las escrituras del terreno como se había acordado para poder tener acceso a créditos”.

Don Mariano está preparado para reciclar papeles y cartones que compra al comercio, algo al PTA (Parque de Tecnologías Ambientales), y a cartoneros que llevan a la planta. Ese material luego se convierte en cartón corrugado, pero lamentablemente “estamos parados por falta de presupuesto para invertir”, agrega Rojas.

PITAR1

CAMC es la compañía que se encarga de recolectar y procesar aceites minerales que transforma en combustible apto para el uso de empresas dedicadas al asfalto. Trabaja desde hace 4 años, aunque recién desde hace 4 meses lo hace casi a pleno. Es que los primeros tiempos ocupaba menos del 10 por ciento de su capacidad instalada, que ahora aumentó considerablemente gracias a recibir los desechos de aceites de la minera Barrick. Así pasó de procesar entre 50 y 60 mil litros mensuales a cerca de 250 mil litros. A la par también trata aguas contaminadas con hidrocarburo, que mediante un proceso tecnológico extrae esos materiales para su reciclaje, y deja el agua apta para riego, por ejemplo.

Uno de los problemas que enfrenta es que no hay una legislación que regule a las grandes generadoras de hidrocarburos a cuidar su proceso y enviar los deshechos a la planta. Por ese motivo es que CAMC cuenta con un transporte que recorre la provincia recolectando aceites en desuso de lubricentros, agencias de autos, talleres, entre otros. Este trabajo no tiene cargo para los pequeños negocios y un monto mínimo para los medianos generadores porque el tratamiento es distinto.

“Nuestra planta cuenta con equipamiento traído de China que destila y genera un combustible apto para el uso en empresas que hacen asfalto. Esto es algo muy importante porque antes esos aceites iban a parar a la tierra o las cloacas y hemos dado utilidad a un residuo peligroso. En la actualidad ya hay firmas como Menim, Federico Hnos y Mapal que usan el fuel oil obtenido del reciclaje de aceites”, cuenta Eduardo Ramos de CAMC.

PITAR4

Indram, es la tercera empresa del Pitar abocada al procesamiento e industrialización de neumáticos fuera de uso. Esta planta comenzó a operar en diciembre del 2023. En la actualidad trabaja al 75 por ciento de su capacidad operativa gracias a todo el caucho que llega desde Veladero, de Alumbrera (Catamarca), y de empresas de transporte de la provincia.

“Lo primero que hacemos es separar los tres elementos del neumático, que son fibras textiles, acero y caucho. Este último se granula en bolitas de entre 1 y 6 milimetros que es usado para por empresas que hacen superficies deportivas. En el Parque de Mayo hay una hay una plaza muy linda, colorida, que estás hecha de este material. Si bien se usa en San Juan, el mayor volumen se vende a Santa Fe, Córdoba y Buenos Aires”, indica Sergio Spadone, presidente de Indram.

Esta planta está próxima a ampliarse en un 75 por ciento a partir de enero cuando lleguen las máquinas compradas por la empresa en vista a un aumento de la actividad local, sobre todo minera.

PITAR7

Las que siguen en espera

Son cerca de 10 las empresas dispuestas fehacientemente a echar a andar estas industrias verdes que son fundamentales para la preservación del medio ambiente, para la economía circular y para la creación de empleo permanente, y que aún no pueden lograr el objetivo.

De hecho hay algunas que han realizado labores con la esperanza de comenzar a invertir, pero no han avanzado. Ecobat (para reciclado de baterías), es una de ellas. Por ahora hizo un cierre perimetral y movimiento de suelos; Goland dedicada a la recuperación de chatarra con los mismos avances que la anterior, y Menin Construcciones que ha aún no ha logrado avanzar con los expedientes. Esta última tiene como objetivo reutilizar los productos que de allí se obtengan, de hecho ya usa el fuel oil obtenido del reciclado de hidrocarburos para sus máquinas con una reducción sensible de sus costos empresariales.

Otra de las que espera es la Asociación de Cooperativas de ladrilleros de Rivadavia y Chimbas, entre otra veintena que aguarda un panorama más claro.