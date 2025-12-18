jueves 18 de diciembre 2025

Presunta estafa

Un empresario sanjuanino fue detenido por vender un contenedor en dólares y no entregarlo

Otra persona denunció que le pagó 4.700 dólares —más de 7 millones de pesos— y durante un año le dio excusas y no entregó el contenedor. El empresario cayó preso este miércoles último.

Por Redacción Tiempo de San Juan
El supuesto negocio por la venta de un contenedor puso en serios problemas a un empresario sanjuanino que ahora fue detenido y afronta una causa penal por estafa. Otra persona aseguró que este lo embaucó, que le pagó en dólares por uno de estos equipos y que, al cabo de un año, no se lo entregó y lo bloqueó en el teléfono.

Desde el miércoles último, Juan Marcelo Conca Zamora no la está pasando bien, señalaron fuentes judiciales. Los policías de la UFI Delitos Informáticos y Estafas, bajo directivas del fiscal Nicolás Alvo, lo detuvieron ese día en su coqueta casa en Rivadavia. Quien lo denunció es otro sanjuanino, de apellido García, que dijo que el empresario, dedicado a la venta de esos depósitos metálicos, lo engañó y le sacó 4.700 dólares, que al cambio actual son más de 7.000.000 de pesos, aseguraron.

Esta persona denunció a Conca Zamora en noviembre último en la UFI Delitos Informáticos y Estafas a raíz de que llevaba un año reclamándole que le entregara el contenedor que le había comprado. En su presentación judicial señaló que contactó al empresario a mediados del año pasado porque este vendía esos equipos.

image
El ahora denunciado le vendió uno de esos depósitos metálicos y, a cambio, el comprador le pagó 4.700 dólares en septiembre de 2024. El único detalle fue que se lo iba a entregar en noviembre, dado que lo traía desde Chile, le habría dicho el empresario. Sin embargo, la espera se hizo larga debido a que los meses pasaron y empezó a darle excusas.

Así llegaron a 2025 y el conflicto continuó, pero se agravó porque García empezó a exigirle que cumpliera con lo pactado o le devolviera el dinero. Tampoco recibió respuesta por esto último. La cuestión fue que en agosto último el comprador le mandó una carta documento y no hubo contestación, según las versiones. Por si algo faltaba, después Conca Zamora lo bloqueó en el celular, de acuerdo con la denuncia.

Ahora, el empresario está detenido en una comisaría de la Policía de San Juan y en los próximos días podría ser llevado a Tribunales para la audiencia de formalización.

