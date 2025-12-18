jueves 18 de diciembre 2025

Robo

Tres ladrones encañonaron y asaltaron a un adolescente dentro de un almacén en Chimbas

La víctima tiene 17 años y en ese momento estaba atendiendo el comercio de su tío. Lo amenazaron con un arma de fuego y le quitaron sus pertenencias.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Un jovencito que atendía un comercio de Chimbas fue asaltado el miércoles en la madrugada por tres ladrones que lo encañonaron y le quitara el celular y la recaudación. Los ladrones aprovecharon que el adolescente estaba solo.

El hecho ocurrió alrededor de la 1 de la madrugada, cuando personal policial que se encontraba por comisión de halcón en inmediaciones de calle Mendoza y Patagonia, en Chimbas, auxilió a un adolescente que salió a pedirles ayuda. El chico, de 17 años, relató que en ese momento se encontraba atendiendo el almacén de su tío, situado en ese mismo lugar.

Según su testimonio, el comercio funciona bajo el nombre de “La bodeguita” y hasta allí ingresaron tres sujetos de sexo masculino. En ese contexto, uno de los ladrones lo encañonó con un arma de fuego mientras los otros actuaban como apoyo, generando una situación de extrema tensión para la víctima.

Siempre de acuerdo a la denuncia, los asaltantes se apoderaron de un teléfono celular y de la suma de 30.000 pesos en efectivo, correspondiente a la recaudación, para luego darse rápidamente a la fuga. El caso quedó bajo investigación para intentar identificar y dar con los responsables del violento asalto.

