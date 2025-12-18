Los consejos de Naturgy para que la boleta de la luz de los sanjuaninos llegue menos cara

Utilizar ventiladores en lugar del aire acondicionado es un buen recurso para gastar menos electricidad, recordó Naturgy.

Ante el aumento de las temperaturas, Naturgy difundió una serie de recomendaciones para que los usuarios sanjuaninos del servicio de energía eléctrica puedan gastar menor y ahorrar en la boleta de la luz y, al mismo tiempo, evitar saturar la red. “Las medidas de uso responsable de la energía eléctrica que benefician a todos los usuarios, en tanto pueden impactar positivamente en momentos de alta demanda del servicio”, indicaron desde la empresa.

En ese contexto, sumaron: “Cabe destacar que desde varios meses antes del verano, la distribuidora sanjuanina lleva adelante una serie de acciones para fortalecer la red entre las que se destacan: revisiones de los equipos reforzadores de aire, compra de equipamiento especialmente diseñado para afrontar altas temperaturas (similares a las de zonas desérticas) y trabaja en las tareas de prevención y antelación a los fenómenos climáticos que enfrenta la provincia año tras año”.

Sin embargo, indicaron que, es importante resaltar que las instalaciones que opera Naturgy como transformadores, interruptores, seccionadores, celdas, cuchillas, fusibles y conductores como cables aéreos y subterráneos) por su naturaleza, tienen índices bajos de falla, pero no nulos. “Es decir que, esas fallas se pueden presentar, pero para tranquilidad de los usuarios la empresa cuenta con los recursos materiales y humanos necesarios para resolverlas”, aclararon.

Los consejos para afrontar las altas temperaturas y evitar la sobrecarga de la red

Configurar los equipos de aire acondicionado a temperaturas entre 24°C y 26°C. Son equipos que no están diseñados para regímenes de trabajo permanente, por lo que requieren de intervalos sin funcionamiento para disminuir la temperatura de sus componentes. Apagarlos en ambientes desocupados, como todo electrodoméstico mientras no se usa.

Controlar el estado de carga de gas refrigerante de los aires acondicionados y heladeras. Asegurar que los filtros se encuentren limpios y sus cierres (juntas) se encuentren en buen estado.

Complementar el aire acondicionado con ventiladores para distribuir mejor el aire frío y reducir el tiempo de uso del aire acondicionado.

Mantener los ambientes climatizados cerrados, tanto en puertas como ventanas.

Regular la temperatura de los calefones eléctricos a la que sea necesaria para bañarse o lavar cómodamente. No sobrecalentar el agua para luego mezclarla con agua fría.

Utilizar iluminación con luz natural siempre que sea posible.

Desconectar los electrodomésticos en modo stand-by para evitar el consumo de energía de manera innecesaria.

Evitar el uso simultáneo de equipos de alto consumo como planchas y aires acondicionados, sobre todo en horarios de altas temperaturas ambiente.

Utilizar bombas de riego y piletas preferentemente en horario nocturno. Además de reducir el consumo simultáneo en horas de máxima solicitación del sistema (de 14 a 18 horas), permite que los motores operen en mejores condiciones térmicas.

Planchar y lavar en horarios de menor demanda: programar estas tareas para horas fuera de los picos que se producen de 14 a 18 horas. Ello no significa consumir menos energía sino usarla de manera eficiente.

Medidas de seguridad para tener en cuenta

No operar instalaciones eléctricas sin haber cortado el suministro y sin haber verificado que efectivamente esté cortada la energía.

No operar electrodomésticos estando descalzo. Tampoco hacerlo con calzado húmedo.

Procurar que toda la instalación se encuentre protegida por disyuntores diferenciales que salvan vidas.

En caso que los disyuntores corten la energía, nunca "puentearlos" o desconectarlos. Si un disyuntor corta la energía, un electricista matriculado o profesional debe revisar el funcionamiento del disyuntor y de las instalaciones.

No utilizar alargues ni zapatillas eléctricas que no estén certificadas por norma ni tampoco sobrecargarlos. Nunca hacer uso como instalaciones permanentes. No utilizar adaptadores en los enchufes.

No desarrollar actividades en agua (pileta, lavado, etc.) cerca de instalaciones eléctricas ni de aparatos enchufados.

* Para más información sobre Naturgy San Juan: https://www.naturgysj.com.ar/