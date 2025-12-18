jueves 18 de diciembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Tips útiles

Los consejos de Naturgy para que la boleta de la luz de los sanjuaninos llegue menos cara

En medio de las altas temperaturas, desde la empresa pidieron a los usuarios cuidar la energía eléctrica para ahorrar y al, mismo tiempo, evitar fallas.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Utilizar ventiladores en lugar del aire acondicionado es un buen recurso para gastar menos electricidad, recordó Naturgy.

Utilizar ventiladores en lugar del aire acondicionado es un buen recurso para gastar menos electricidad, recordó Naturgy.

Ante el aumento de las temperaturas, Naturgy difundió una serie de recomendaciones para que los usuarios sanjuaninos del servicio de energía eléctrica puedan gastar menor y ahorrar en la boleta de la luz y, al mismo tiempo, evitar saturar la red. “Las medidas de uso responsable de la energía eléctrica que benefician a todos los usuarios, en tanto pueden impactar positivamente en momentos de alta demanda del servicio”, indicaron desde la empresa.

Lee además
que comer antes y despues de entrenar: consejos clave para mejorar el rendimiento y la recuperacion muscular
Nutrición

Qué comer antes y después de entrenar: consejos clave para mejorar el rendimiento y la recuperación muscular
El Paseito Emprendedor y Amatista Feria se unen para llevar adelante la Feria Grinch, en San Juan.
Para aprovechar

Llega la Feria Grinch a San Juan, de qué se trata y cómo participar

En ese contexto, sumaron: “Cabe destacar que desde varios meses antes del verano, la distribuidora sanjuanina lleva adelante una serie de acciones para fortalecer la red entre las que se destacan: revisiones de los equipos reforzadores de aire, compra de equipamiento especialmente diseñado para afrontar altas temperaturas (similares a las de zonas desérticas) y trabaja en las tareas de prevención y antelación a los fenómenos climáticos que enfrenta la provincia año tras año”.

Sin embargo, indicaron que, es importante resaltar que las instalaciones que opera Naturgy como transformadores, interruptores, seccionadores, celdas, cuchillas, fusibles y conductores como cables aéreos y subterráneos) por su naturaleza, tienen índices bajos de falla, pero no nulos. “Es decir que, esas fallas se pueden presentar, pero para tranquilidad de los usuarios la empresa cuenta con los recursos materiales y humanos necesarios para resolverlas”, aclararon.

Los consejos para afrontar las altas temperaturas y evitar la sobrecarga de la red

  • Configurar los equipos de aire acondicionado a temperaturas entre 24°C y 26°C. Son equipos que no están diseñados para regímenes de trabajo permanente, por lo que requieren de intervalos sin funcionamiento para disminuir la temperatura de sus componentes. Apagarlos en ambientes desocupados, como todo electrodoméstico mientras no se usa.
  • Controlar el estado de carga de gas refrigerante de los aires acondicionados y heladeras. Asegurar que los filtros se encuentren limpios y sus cierres (juntas) se encuentren en buen estado.
  • Complementar el aire acondicionado con ventiladores para distribuir mejor el aire frío y reducir el tiempo de uso del aire acondicionado.
  • Mantener los ambientes climatizados cerrados, tanto en puertas como ventanas.
  • Regular la temperatura de los calefones eléctricos a la que sea necesaria para bañarse o lavar cómodamente. No sobrecalentar el agua para luego mezclarla con agua fría.
  • Utilizar iluminación con luz natural siempre que sea posible.
  • Desconectar los electrodomésticos en modo stand-by para evitar el consumo de energía de manera innecesaria.
  • Evitar el uso simultáneo de equipos de alto consumo como planchas y aires acondicionados, sobre todo en horarios de altas temperaturas ambiente.
  • Utilizar bombas de riego y piletas preferentemente en horario nocturno. Además de reducir el consumo simultáneo en horas de máxima solicitación del sistema (de 14 a 18 horas), permite que los motores operen en mejores condiciones térmicas.
  • Planchar y lavar en horarios de menor demanda: programar estas tareas para horas fuera de los picos que se producen de 14 a 18 horas. Ello no significa consumir menos energía sino usarla de manera eficiente.

Medidas de seguridad para tener en cuenta

  • No operar instalaciones eléctricas sin haber cortado el suministro y sin haber verificado que efectivamente esté cortada la energía.
  • No operar electrodomésticos estando descalzo. Tampoco hacerlo con calzado húmedo.
  • Procurar que toda la instalación se encuentre protegida por disyuntores diferenciales que salvan vidas.
  • En caso que los disyuntores corten la energía, nunca “puentearlos” o desconectarlos. Si un disyuntor corta la energía, un electricista matriculado o profesional debe revisar el funcionamiento del disyuntor y de las instalaciones.
  • No utilizar alargues ni zapatillas eléctricas que no estén certificadas por norma ni tampoco sobrecargarlos. Nunca hacer uso como instalaciones permanentes. No utilizar adaptadores en los enchufes.
  • No desarrollar actividades en agua (pileta, lavado, etc.) cerca de instalaciones eléctricas ni de aparatos enchufados.

* Para más información sobre Naturgy San Juan: https://www.naturgysj.com.ar/

Temas
Seguí leyendo

Por dentro y por primera vez, el resort que combina lujo y privacidad en Guanqueros y por qué es el lugar perfecto para familias y egresados

Elegir qué estudiar: la UNSJ abre las inscripciones a los talleres gratuitos para que alumnos hallen su vocación

Villancicos en el Centro Cívico para esperar la Navidad

Agua y sombra: cómo resisten el calor los vendedores ambulantes bajo el sol sanjuanino

Fundación Sanatorio Argentino cerró el 2025 con un balance positivo y fuerte impacto social

Corren bajo las estrellas para regalar sonrisas en Navidad

Calingasta celebra a sus deportistas y elegirá al Deportista del Año

Video: sufrió un grave choque en Calle 5 y, tras semanas de recuperación, volvió a caminar sin muletas

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
por dentro y por primera vez, el resort que combina lujo y privacidad en guanqueros y por que es el lugar perfecto para familias y egresados video
Tiempo en Chile

Por dentro y por primera vez, el resort que combina lujo y privacidad en Guanqueros y por qué es el lugar perfecto para familias y egresados

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

El ahora detenido durante la audiencia de este martes.
Delitos sexuales

Una joven sanjuanina denunció que un conocido la violó mientras dormía tras una borrachera

Encontraron a la joven de Ullum que desapareció tras juntarse con su novio: ¿dónde estaba?
Investigación

Encontraron a la joven de Ullum que desapareció tras juntarse con su novio: ¿dónde estaba?

El Centro Cívico. 
Atención

Confirmado: asueto para los estatales de San Juan para las Fiestas

El auto quedó destruido como consecuencia de las llamas. Fotos gentileza de Antonio Canales.
Caos en Rawson

Un remis se prendió fuego y causó revuelo en una zona comercial de Villa Krause

Unión, no hay otro: súper campeones del fútbol sanjuanino
Torneo clausura

Unión, no hay otro: súper campeones del fútbol sanjuanino

Te Puede Interesar

Los libertarios sanjuaninos Abel Chiconi (en primer plano) y José Peluc (dos filas detrás, de corbata celeste), en el momento de la votación del presupuesto nacional 2026. video
Posturas

Presupuesto Nacional 2026: cómo votaron los sanjuaninos

Por Redacción Tiempo de San Juan
Llegó a juicio por tentativa de femicidio y lo declararon culpable por un delito menor: recibió 8 años de pena
Violencia de género

Llegó a juicio por tentativa de femicidio y lo declararon culpable por un delito menor: recibió 8 años de pena

Alivio para San Juan: Diputados rechazó la eliminación de la Zona Fría y el beneficio, por ahora, se mantiene
Presupuesto 2026

Alivio para San Juan: Diputados rechazó la eliminación de la "Zona Fría" y el beneficio, por ahora, se mantiene

Ley de Glaciares en debate: Vista del glaciar de roca Pachón, en la subcuenca dle Río Blanco, en Calingasta. (Fuente: Ianigla).   
En la Nación

Ley de Glaciares en debate: Orrego, mineros y el Ianigla, protagonistas de una jornada intensa en el Congreso

La obra eléctrica permitirá abastecer al proyecto minero Vicuña, que integra a Josemaría y Filo del Sol, en el departamento Iglesia.
Minería y energía

Convocan a audiencia pública por la obra eléctrica del proyecto minero Vicuña en Iglesia