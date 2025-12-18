jueves 18 de diciembre 2025

Villancicos en el Centro Cívico para esperar la Navidad

En las vísperas de las fiestas, el edificio público ofrecerá un emocionante espectáculo para compartir en familia.

Por Redacción Tiempo de San Juan
El Centro Cívico vivirá una jornada especial de músicos y coros que interpretarán villancicos en vísperas de Navidad.

“El Centro Cívico será sede de la víspera de Navidad con un encuentro de villancicos”, informaron desde el Ministerio de Gobierno de la provincia, que invitó a la comunidad a participar de una propuesta musical abierta al público, que reunirá a destacados coros y músicos.

La cita es para el próximo lunes 22 de diciembre, con el desarrollo del evento pensado para celebrar la cercanía de las fiestas a través de la música y el canto coral. La propuesta tendrá lugar en el hall central, ubicado en el núcleo 3 de planta baja a las 10:30 horas.

La actividad convoca al público en general a disfrutar de un repertorio de villancicos y obras navideñas interpretadas por el Coro Arturo Beruti, el Coro Canto a la Vida, el Coro Mariano de la Basílica Nuestra Señora de los Desamparados, y contará además con la actuación especial de La Camerata San Juan.

“Vísperas de Navidad en el Centro Cívico” es una iniciativa organizada de manera conjunta entre la Secretaría de Relaciones Institucionales del Ministerio de Gobierno y la Dirección de Acción Cultural, Formación Vocal y de Artes Plásticas del Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte, en el marco de una agenda cultural abierta y participativa.

